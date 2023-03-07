Laserfiche推出新款MuleSoft集成产品

加州长滩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--智能内容管理和业务流程自动化领域领先的软件即服务(SaaS)供应商Laserfiche今天宣布推出一款用于Laserfiche®的新MuleSoft认证连接器。这种新连接器可通过MuleSoft Anypoint Exchange和Laserfiche Solution Marketplace获取，用于帮助公司客户简化与Laserfiche内容服务平台的集成，并构建能够提高生产力、随增长而扩大规模并提供数字优先客户体验的解决方案。

客户可以借助Laserfiche加快集成部署，更轻松地管理集成生命周期，并进行企业范围内的数据分析。通过将Laserfiche的低代码流程自动化、安全内容管理和智能内容捕获功能与其他业务线应用（如ERP、CRM、HRIS和BI系统）相结合，使用MuleSoft的组织能够配置和加速端到端自动化解决方案，同时满足数据安全和信息治理标准的要求。

Laserfiche战略解决方案高级总监David Everson表示：“ 成功的互联企业需要强大的技术基础设施和简化的集成策略，无论数据存储在何处或涉及哪些应用，都可以轻松实现业务流程的自动化。Laserfiche很高兴将我们的可信内容服务和流程自动化平台引入Salesforce生态系统，从而为客户的系统集成带来更快的速度、更大的灵活性和更强的安全性。”

Salesforce全球联盟与渠道高级副总裁Dan McAllister表示：“ 各个行业正面临新的需求，因此不得不加快数字化转型的步伐。Laserfiche的集成产品使MuleSoft客户的团队能够集成应用和数据，并实现业务流程自动化，从而加速创新并带来前所有未的客户和员工体验。”

在Laserfiche Solution Marketplace中了解有关iPaaS MuleSoft应用以及Laserfiche的更多信息。

Laserfiche客户可在此深入了解如何通过MuleSoft更快地集成来自孤岛式应用和系统的数据，以及如何更有效地实现完整的工作流程自动化。

MuleSoft客户可在此了解更多用于Laserfiche的MuleSoft认证连接器。

Salesforce、MuleSoft等是salesforce.com, inc.的商标。

关于Laserfiche

Laserfiche是智能内容管理和业务流程自动化的领先SaaS提供商。通过强大的工作流程、电子表格、文件管理和分析，Laserfiche®平台能够加快业务的完成速度，使领导者可以专注于整个企业的增长。

在企业内容管理领域，Laserfiche开创了无纸化办公的先河。如今，Laserfiche的云优先开发方法结合了机器学习和人工智能(AI)方面的创新，使80多个国家的组织能够转型为数字企业。包括政府、教育、金融服务、医疗保健和制造业在内的各个行业都使用Laserfiche来提高生产力、扩大业务规模，并提供数字优先的客户体验。

世界各地的Laserfiche员工致力于实现公司的愿景，即为客户赋能，并激励人们重新构想如何利用技术改变生活。

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