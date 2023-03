Laserfiche lance une nouvelle intégration MuleSoft

LONG BEACH, Californie--(BUSINESS WIRE)--Laserfiche, principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus commerciaux, a présenté aujourd'hui un nouveau connecteur certifié MuleSoft pour Laserfiche®. Accessible dans l'application Anypoint Exchange de Mulesoft et sur le marché des solutions Laserfiche, ce nouveau connecteur permettra aux entreprises de simplifier l'intégration à la plateforme de services de contenu de Laserfiche et de créer des solutions qui augmenteront la productivité, s'adapteront à la croissance et offriront des expériences client priorisant le numérique.

Avec Laserfiche, les clients peuvent accélérer le déploiement de l'intégration, gérer plus facilement les cycles de vie de l'intégration et accéder aux analyses de données dans l'ensemble de l'entreprise. En connectant les capacités d'automatisation des processus low-code, de gestion sécurisée du contenu et de capture intelligente du contenu de Laserfiche avec d'autres applications professionnelles comme les systèmes ERP, CRM, HRIS et BI, les organisations qui utilisent MuleSoft pourront configurer et accélérer les solutions automatisées de bout en bout, tout en respectant les normes de sécurité des données et de gouvernance des informations.

« Une entreprise connectée efficace repose sur une infrastructure technologique solide et une stratégie d'intégration simplifiée, qui lui permet d'automatiser facilement les processus métier, quel que soit l'endroit où les données sont stockées ou quelles que soient les applications concernées », a déclaré David Everson, directeur principal des solutions stratégiques de Laserfiche. « Laserfiche se réjouit à l'idée d'apporter ses services de contenu et sa plateforme d'automatisation des processus dignes de confiance à l'écosystème Salesforce, permettant ainsi plus de rapidité, plus d'agilité et une sécurité renforcée dans les intégrations de nos clients ».

« Les industries sont confrontées à de nouvelles exigences qui les poussent à accélérer le rythme de leur transformation numérique », a déclaré Dan McAllister, vice-président senior des alliances et canaux mondiaux de Salesforce. « L'intégration de Laserfiche permet aux clients de MuleSoft de laisser leurs équipes intégrer les apps et les données et automatiser les processus métier, afin d'innover plus rapidement et favoriser des expériences clients et employés qui changent la donne ».

En savoir plus sur les applications MuleSoft iPaaS avec Laserfiche sur le marché des solutions Laserfiche .

Les clients de Laserfiche peuvent en savoir plus ici sur la manière d'intégrer plus rapidement les données issues d'applications et de systèmes cloisonnés et la manière d'automatiser plus efficacement des flux de travail complets avec MuleSoft .

Les clients de MuleSoft peuvent en savoir plus ici sur le connecteur certifié MuleSoft de Laserfiche.

Salesforce, MuleSoft et d'autres solutions font partie des marques commerciales de salesforce.com, inc.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus commerciaux. Grâce à de puissants flux de travail, des formulaires électroniques, une gestion des documents et des analyses, la plateforme Laserfiche® accélère la façon de faire des affaires, permettant ainsi aux dirigeants de prioriser la croissance de l'entreprise.

Laserfiche est une société pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises dans un environnement sans papier. Aujourd’hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre les innovations dans les domaines de l’apprentissage automatique et l’IA, afin de permettre aux organisations de plus de 80 pays de passer au numérique. Des clients de tous les secteurs d’activité, notamment de l’administration publique, de l’éducation, des services financiers, de la santé et de l’industrie manufacturière, utilisent Laserfiche pour stimuler la productivité, faire évoluer leur activité et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans des bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s’engagent à respecter la vision de l’entreprise, consistant à donner aux clients les moyens d’agir, et à inciter les personnes à repenser la manière dont la technologie peut transformer leur quotidien.

Connectez-vous à Laserfiche :

Blog Laserfiche | Twitter | LinkedIn | Facebook

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.