RFMW透過收購拓展歐洲業務

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--射頻和微波產品專業經銷商RFMW今天宣布有意收購德國的MRC Gigacomp (MRCG)和MRC Components (MRCC)。MRCG和MRCC均在德國、奧地利、瑞士和比荷盧聯盟推展業務，代表業界領先的製造商經銷射頻、微波、毫米波元件。收購協議加強了RFMW的國際影響力，使其足跡遍佈整個歐洲，並鞏固了該公司作為一家高技能、經驗豐富、技術精湛的銷售和行銷機構的突出地位。

交易的完成尚需獲得相關核准，預計將於2023年3月31日完成。

MRC Gigacomp董事總經理Frank Lauber評論道：「我們很高興與RFMW達成這項協議。RFMW的產品直接契合我們的業務重點和客戶群。我們非常高興成為RFMW大家庭的一員，期待能與我們新的全球同事合作。」

MRC Components董事總經理James Millsap表示：「我們相信，RFMW與MRC之間的合作將增強我們為客戶提供一流解決方案和支援的能力。」

RFMW全球銷售副總裁Mike Carroll表示：「我們非常欣賞MRC與RFMW極為相似的使命和理念。MRC卓越的客戶關係和在歐洲的業務版圖度將進一步提高RFMW的國際影響力並強化我們的產品線。我們相信，雙方的客戶和供應商將從這次收購中受惠，我們期待著與MRC團隊合作。」

Exponential Technology Group財務總監Ben Skipper補充道：「我們很高興歡迎MRC集團加入XTG大家庭。隨著我們繼續擴大全球產品組合，MRC的加入將有助於進一步鞏固RFMW作為歐洲射頻和微波半導體、連接器和元件的首要技術經銷商的地位。」

關於MRC

自1997年以來，MRC Components和MRC Gigacomp一直在射頻、微波和功率元件產業提供專家級的技術支援和物流管理。MRC代表世界領先的射頻、微波和磁電元件製造商，高效、經濟、專業地經銷其產品，以滿足客戶的需求。

諮詢顧問

Jörg Schwichtenberg博士(Honert München PartG mbB)和Peter Harper (Eversheds – Sutherland)擔任RFMW的顧問。

Thomas Wächter博士(Werz Kreis PartG mbB)和Matthias Mennel-Klingspor ({mnz} consulting m&a advisory)為MRC的股東和管理階層提供諮詢服務。

關於RFMW

RFMW是一家專業的電子產品經銷公司，專門為需要射頻和微波元件、半導體，以及元件工程支援的客戶提供服務。該公司正在持續擴大產品清單，其經銷的產品均來自具有射頻/微波專業知識的精選供應商。RFMW擁有一支經驗豐富、技術精湛的團隊，協助客戶選擇和應用元件產品。RFMW於2018年被TTI收購，從而加入了Exponential Technology Group (XTG)集團，該集團由電子元件經銷商和設計工程公司組成，旨在合作推動現代技術的發展。XTG是TTI Inc.旗下專業公司家族（TTI, Inc.、貿澤電子和Sager Electronics等）中的一家子公司。

如需瞭解關於RFMW的更多資訊，請造訪公司網站：www.rfmw.com，致電1.877.FOR.RFMW (367-7369)，或寄送電子郵件至info@rfmw.com。

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