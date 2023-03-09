RFMW通过收购拓展欧洲业务

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--射频和微波产品专业经销商RFMW今天宣布有意收购德国的MRC Gigacomp (MRCG)和MRC Components (MRCC)。MRCG和MRCC均在德国、奥地利、瑞士和比荷卢联盟开展业务，代表业界领先的制造商分销射频、微波、毫米波元件。收购协议加强了RFMW的国际影响力，使其足迹遍布整个欧洲，并巩固了该公司作为一家高技能、经验丰富、技术精湛的销售和营销机构的突出地位。

交易的完成尚需获得相关批准，预计将于2023年3月31日完成。

MRC Gigacomp董事总经理Frank Lauber评论道：“我们很高兴与RFMW达成这项协议。RFMW的产品直接契合我们的业务重点和客户群。我们非常高兴成为RFMW大家庭的一员，期待能与我们新的全球同事合作。”

MRC Components董事总经理James Millsap表示：“我们相信，RFMW与MRC之间的合作将增强我们为客户提供一流解决方案和支持的能力。”

RFMW全球销售副总裁Mike Carroll表示：“我们非常欣赏MRC与RFMW极为相似的使命和理念。MRC卓越的客户关系和在欧洲的业务覆盖度将进一步提高RFMW的国际影响力并强化我们的产品线。我们相信，双方的客户和供应商将从这次收购中受益，我们期待着与MRC团队合作。”

Exponential Technology Group财务总监Ben Skipper补充道：“我们很高兴欢迎MRC集团加入XTG大家庭。随着我们继续扩大全球产品组合，MRC的加入将有助于进一步巩固RFMW作为欧洲射频和微波半导体、连接器和组件的首要技术分销商的地位。”

关于MRC

自1997年以来，MRC Components和MRC Gigacomp一直在射频、微波和功率元件行业提供专家级的技术支持和物流管理。MRC代表世界领先的射频、微波和磁电元件制造商，高效、经济、专业地分销其产品，以满足客户的需求。

咨询顾问

Jörg Schwichtenberg博士(Honert München PartG mbB)和Peter Harper (Eversheds – Sutherland)担任RFMW的顾问。

Thomas Wächter博士(Werz Kreis PartG mbB)和Matthias Mennel-Klingspor ({mnz} consulting m&a advisory)为MRC的股东和管理层提供咨询服务。

关于RFMW

RFMW是一家专业的电子产品分销公司，专门为需要射频和微波元件、半导体，以及元件工程支持的客户提供服务。该公司正在持续扩大产品清单，其分销的产品均来自具有射频/微波专业知识的精选供应商。RFMW拥有一支经验丰富、技术精湛的团队，协助客户选择和应用元件产品。RFMW于2018年被TTI收购，从而加入了Exponential Technology Group (XTG)集团，该集团由电子元器件分销商和设计工程公司组成，旨在合作推动现代技术的发展。XTG是TTI Inc.旗下专业公司家族（TTI, Inc.、贸泽电子和Sager Electronics等）中的一家子公司。

如需了解关于RFMW的更多信息，请访问公司网站：www.rfmw.com，致电1.877.FOR.RFMW (367-7369)，或发送电子邮件至info@rfmw.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。