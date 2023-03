SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--RFMW, een distributeur gespecialiseerd in het leveren van RF- en microgolfproducten, kondigde vandaag aan dat het bedrijf van plan is MRC Gigacomp (MRCG) en MRC Components (MRCC) in Duitsland over te nemen. Zowel MRCG als MRCC vertegenwoordigen en distribueren toonaangevende fabrikanten van RF, microgolf- en millimetergolfcomponenten in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en de Benelux. De overeenkomst versterkt RFMW's internationale aanwezigheid, met een zeer indrukwekkende voetafdruk in heel Europa, en onderstreept haar prominente positie als een zeer bekwame, ervaren verkoop- en marketingorganisatie in de technologische sector.

De transactie is afhankelijk van goedkeuring van de fusie en zal naar verwachting worden afgesloten op 31 december 2023.

"We zijn enthousiast over deze overeenkomst met RFMW," zegt Frank Lauber, managing director van MRC Gigacomp.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.