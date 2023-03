RFMW élargit la présence européenne avec une acquisition

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--RFMW, un distributeur spécialisé de produits RF et micro-ondes, annonce aujourd’hui son intention d’acquérir MRC Gigacomp (MRCG) et MRC Components (MRCC) en Allemagne. MRCG et MRCC représentent et distribuent les principaux fabricants de composants RF, à micro-ondes et à ondes millimétriques, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Benelux. L’accord renforce la portée internationale de RFMW, avec une présence européenne impressionnante, et assoie sa position en tant qu’entreprise hautement qualifiée, expérimentée et technique, de vente et de marketing.

La réalisation de la transaction est soumise à l’approbation de l’autorisation de fusion et devrait être clôturée le 31 mars 2023.

« Nous sommes enthousiasmés par cet accord avec RFMW », commente Frank Lauber, directeur général de MRC Gigacomp. « Les produits de RFMW s’alignent parfaitement avec notre vision et notre clientèle. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de faire partie de la famille RFMW et nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec nos nouveaux collègues mondiaux. »

« Nous sommes convaincus que le partenariat de RFMW avec MRC optimisera notre capacité à fournir aux clients des solutions et un soutien de la plus haute qualité », déclare James Millsap, directeur général de MRC Components.

« Nous apprécions l'alignement harmonieux entre la mission et la philosophie de MRC et celles de RFMW », déclare Mike Carroll, vice-président des ventes mondiales chez RFMW. « Les excellentes relations avec la clientèle et la couverture européenne de MRC renforceront encore l’empreinte internationale et la gamme de produits de RFMW. Nous sommes convaincus que nos clients et fournisseurs bénéficieront de cette acquisition, et nous sommes impatients de travailler avec toute l’équipe. »

Ben Skipper, directeur financier d’Exponential Technology Group, ajoute : « Nous sommes ravis d’accueillir le groupe MRC au sein de la famille XTG. Alors que nous continuons à élargir notre portefeuille mondial, l’ajout de MRC contribuera à consolider la position de RFMW en tant que premier distributeur technique de semiconducteurs, connecteurs et composants RF et à micro-ondes en Europe. »

À propos de MRC

Depuis 1997, MRC Components et MRC Gigacomp fournissent un soutien technique et une gestion logistique d'experts dans le secteur des composants RF, à micro-ondes et électriques. MRC représente et distribue les principaux fabricants mondiaux de composants de puissance RF, micro-ondes et magnétiques de manière efficace, économique et professionnelle pour répondre aux besoins de ses clients.

Conseillers

RFMW a été conseillé par Jörg Schwichtenberg (Honert München PartG mbB) et Peter Harper (Eversheds – Sutherland).

Les actionnaires et la direction de MRC ont été conseillés par Thomas Wächter (Werz Kreis PartG mbB) et Matthias Mennel-Klingspor ({mnz} conseils en fusacs).

À propos de RFMW

RFMW est une société spécialisée de distribution de produits électroniques axée exclusivement sur les clients qui ont besoin de composants et de semiconducteurs RF et micro-ondes, ainsi que d’un support d'ingénierie pour les composants. La société continue d'étoffer sa liste de produits provenant de fournisseurs avec une expertise RF/micro-ondes. RFMW déploie une équipe hautement expérimentée et techniquement qualifiée pour aider ses clients dans la sélection et l’approvisionnement en composants. Acquis par TTI, Inc. en 2018, RFMW rejoint l'Exponential Technology Group (XTG), un ensemble de distributeurs de composants électroniques et de sociétés d’ingénierie de conception qui collaborent pour permettre le développement de technologies modernes. XTG est une filiale de la famille de spécialistes de TTI Inc. : TTI, Inc., Mouser Electronics, et Sager Electronics.

Pour en savoir plus sur RFMW, visitez www.rfmw.com, ou appelez-nous au 1.877.FOR.RFMW (367-7369), ou par courriel à info@rfmw.com.

