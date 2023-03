Allucent breidt gebruik van Medidata Clinical Cloud uit om de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor onvervulde patiëntenbehoeften te versnellen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Medidata, een bedrijf van Dassault Systèmes, heeft vandaag aangekondigd dat Allucent, een contractonderzoeksorganisatie (CRO) die innovatie biedt aan biofarmaceutische bedrijven, het wereldwijde gebruik van Medidata's Clinical Cloud uitbreidt om zijn end-to-end klinische onderzoeksactiviteiten te bevorderen.

De overeenkomst breidt Allucent's bestaande gebruik van Medidata-technologieën uit. Deze omvatten Rave EDC, eCOA, RTSM, en Rave Imaging, ter ondersteuning van kritieke ontwikkelingsgebieden, waaronder oncologie, zeldzame en weesindicaties en cel- en gentherapieën. Als onderdeel van deze overeenkomst heeft het team van Allucent ook de 100% Rave EDC-certificering behaald, wat hun streven naar kwaliteit versterkt en hun klanten voorziet van de beste technologie in hun segment.

" Ons partnerschap met Medidata stelt ons in staat onze klanten het niveau van patiëntgerichtheid en inzichten te blijven bieden dat zij nodig hebben en verwachten", aldus Emily Moore, president Biometrics bij Allucent. " Het beschikbaar maken van het Medidata Clinical Cloud-platform voor onze klanten was een belangrijke stap om ons in staat te stellen de ontwikkeling van klinische studies voor onze klanten - kleine en middelgrote biotechbedrijven - te versnellen.”

“ Allucent maakt gebruik van de kracht van de Medidata Clinical Cloud om hun positie in de voorhoede van de klinische technologie te verstevigen", zegt Janet Butler, hoofd Global Sales bij Medidata. " Hun werk met nieuwe therapieën vereist flexibele, patiëntgerichte oplossingen. We zijn er trots op dat we kunnen voortbouwen op onze achtjarige samenwerking om de digitale transformatie van biowetenschappen te bevorderen en klinische innovaties te leveren om hun doelen te helpen bereiken.”

Allucent, een sponsor van Medidata NEXT London, zal een presentatie geven over data-analyse voor oncologisch onderzoek in een vroege fase. Dit omvat hoe de samenwerking met Medidata hen heeft geholpen strategieën en visualisatietechnieken toe te passen om de volledige waarde van informatie voor alle belanghebbenden te benutten.

Medidata is een volledige dochteronderneming van Dassault Systèmes, dat met zijn 3DEXPERIENCE-platform de digitale transformatie van de biowetenschappen in het tijdperk van de gepersonaliseerde geneeskunde kan leiden met het eerste end-to-end wetenschappelijke en zakelijke platform, van onderzoek tot commercialisering.

