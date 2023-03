Allucent étend l'utilisation de la plateforme Clinical Cloud de Medidata pour accélérer le développement de nouveaux médicaments et répondre aux besoins non satisfaits des patients

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Medidata, une société de Dassault Systèmes, a annoncé aujourd'hui qu'Allucent, l'organisation de recherche sous contrat (CRO) source d'innovation pour les sociétés biopharmaceutiques, allait élargir l'utilisation mondiale de la plateforme Clinical Cloud de Medidata pour améliorer son offre d'opérations d'essais cliniques de bout en bout.

Cet accord permet d'étendre l'utilisation actuelle des technologies de Medidata par Allucent. Il s'agit notamment de Rave EDC, eCOA, RTSM et Rave Imaging utilisées comme soutien dans des domaines de développement critiques, dont l'oncologie, les maladies rares et orphelines et les thérapies géniques et cellulaires. Dans le cadre de cet accord, le système Rave EDC a également été certifié à 100 % grâce aux efforts de l'équipe d'Allucent et à son engagement qualitatif renforcé en vue de proposer des technologies de premier ordre à ses clients.

« Notre partenariat avec Medidata nous permet de continuer à offrir à nos clients le niveau de connaissances et d'orientation patient dont ils ont besoin et qu'ils sont en droit d'attendre », a déclaré Emily Moore, présidente de la division biométrie d'Allucent. « Mettre la plateforme Clinical Cloud de Medidata à la disposition de nos clients a représenté une étape importante dans l'accélération du développement des essais cliniques de nos clients, composés de petites et moyennes entreprises de biotechnologie. »

« Allucent exploite pleinement les potentialités de la plateforme Clinical Cloud de Medidata pour consolider sa position à l'avant-garde des technologies cliniques », a indiqué Janet Butler, responsable des ventes à l'international chez Medidata. « Le travail effectué par la société sur des traitements nouveaux nécessite des solutions agiles et axées sur le patient. Nous sommes fiers de nous appuyer sur nos huit ans de collaboration pour faire progresser la transformation numérique des sciences de la vie et proposer des innovations cliniques permettant à Allucent d'atteindre ses objectifs. »

Sponsor de l'événement Medidata NEXT London, Allucent y effectuera une présentation sur l'analyse des données des essais de phase précoce en oncologie et expliquera notamment comment la collaboration avec Medidata a aidé la société à appliquer des stratégies et des techniques de visualisation permettant d'extraire l'entière valeur des données au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes.

Medidata est une filiale en propriété exclusive de Dassault Systèmes, qui, grâce à sa plateforme 3DEXPERIENCE, est idéalement positionnée pour mener la transformation numérique des sciences de la vie à l'âge de la médecine personnalisée, en proposant la première plateforme scientifique et commerciale de bout en bout, de la recherche à la mise sur le marché.

À propos de Medidata

Medidata mène la transformation numérique des sciences de la vie et crée de l'espoir pour des millions de patients. Medidata contribue à produire des preuves et des informations qui permettent aux entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux et de diagnostic, ainsi qu'aux chercheurs universitaires d'accélérer la valeur, de minimiser les risques et d'optimiser les résultats. Plus d'un million d'utilisateurs enregistrés provenant de plus de 2 100 clients et partenaires accèdent à la plateforme la plus fiable au monde à des fins de développement clinique, de développement commercial et d'obtention de données du monde réel. Le siège de Medidata, une entreprise de Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA), se trouve à New York et la société dispose de bureaux dans le monde entier afin de répondre aux besoins de ses clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.medidata.com et suivez-nous sur @Medidata.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, la société 3DEXPERIENCE, est un catalyseur du progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs en 3D pour imaginer des innovations durables. En créant des expériences virtuelles jumelles du monde réel avec nos applications et notre plateforme 3DEXPERIENCE, nos clients repoussent les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production pour faire naître un monde plus durable au bénéfice des patients, des citoyens et des consommateurs. Dassault Systèmes apporte de la valeur à plus de 300 000 clients de toutes tailles, dans tous les secteurs et plus de 140 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, l'icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA et IFWE sont des marques commerciales ou déposées de Dassault Systèmes, une « société européenne » française (registre de commerce de Versailles n° B 322 306 440) ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.