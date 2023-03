Clarity AI et CDP annoncent un partenariat pour des produits de données environnementales

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Clarity AI, une plateforme technologique de durabilité, et CDP, l'organisation à but non lucratif qui chapeaute le système mondial de divulgation des informations sur l'environnement, ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat axé sur le développement conjoint et la commercialisation de nouveaux produits qui permettront aux institutions financières de mesurer et d'agir sur leur impact environnemental.

Le vaste réseau mondial de clients de Clarity AI gère des dizaines de billions d'actifs et compte sur la plateforme Clarity AI pour transformer des données brutes en produits facilement consommables, dont des scores et des analyses à intégrer dans des plateformes tierces.

À travers ce partenariat, les données CDP seront utilisées dans l'outil Net Zero de Clarity AI, qui accompagne les institutions financières dans la gestion et le reporting de leur alignement net zéro, conformément au cadre de Net Zero Investment Framework (NZIF) soutenu par l'industrie. Le classement des fonds du CDP Climetrics – une base de données gratuite d'ETF et de fonds mondiaux évalués sur la base de leur performance environnementale, sera également calculé par Clarity AI.

« Le CDP apporte une expertise approfondie dans la collecte et le nettoyage des données climatiques brutes et nous sommes ravis de travailler ensemble pour nous assurer que nos clients reçoivent les meilleures indications concernant leur cheminement vers le net zéro », a affirmé Patricia Pina, responsable de la recherche et de l'innovation relatives aux produits chez Clarity AI.

Laurent Babikian, Directeur international Produits de données et distribution CDP a déclaré, « Étant donné que CDP détient le plus grand ensemble de données environnementales autodéclarées au monde, ce partenariat garantira aux clients de Clarity AI d’avoir accès aux données environnementales les plus comparables, les plus scientifiques et les plus complètes qui soient. Pour aborder les thèmes de l’écologie et des facteurs ESG avec des arguments solides, nous avons hâte de travailler avec Clarity AI pour nous assurer que leurs clients ont à leur disposition les meilleurs produits pour concevoir des portefeuilles dans le cadre du net zéro et aligner rapidement leurs flux de trésorerie d’investissement sur l’objectif de 1,5 °C de l’Accord de Paris et les limites de notre planète. »

Le partenariat entre Clarity AI et CDP s'aligne sur les missions des deux organisations, qui consistent à construire une économie durable et à générer un impact sociétal sur les marchés. Les deux entreprises sont résolues à aider leurs clients à suivre la voie d'un monde plus durable en mesurant et en agissant sur leur impact environnemental.

À propos de Clarity AI

Clarity AI est une plateforme technologique de durabilité qui utilise l'apprentissage automatique et les données massives pour fournir des informations environnementales et sociales aux investisseurs, aux organisations et aux consommateurs. En janvier 2023, la plateforme de Clarity AI a analysé plus de 70 000 entreprises, 360 000 fonds, 198 pays et 199 gouvernements locaux, ce qui représente la plus large couverture de données du marché avec jusqu'à 13 fois plus que les autres acteurs majeurs. La plateforme fournit des données et analyses dans le cadre de l'investissement, de la recherche commerciale, du benchmarking, du commerce électronique et du reporting. Clarity AI a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, et son réseau de clients gère des dizaines de milliers de milliards d'actifs, alors que ses partenariats avec les consommateurs lui permettent de participer à des millions de transactions quotidiennes d'e-commerce et de toucher des centaines de millions de consommateurs chez plus de 400 000 commerçants.

À propos de CDP

CDP est un organisme mondial à but non lucratif qui administre le système mondial de communication d'informations environnementales pour les entreprises, les villes, les États et les régions. Fondé en 2000 et travaillant avec plus de 680 institutions financières représentant plus de 130 000 milliards de dollars d'actifs, CDP a été un pionnier dans l’utilisation des marchés de capitaux et des approvisionnements des entreprises pour les inciter à divulguer leurs impacts environnementaux et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à préserver les ressources en eau et à protéger les forêts. Environ 20 000 organisations dans le monde ont divulgué des données par le biais de CDP en 2022, dont plus de 18 700 entreprises représentant la moitié de la capitalisation boursière mondiale, et plus de 1 100 villes, États et régions. Entièrement aligné sur le TCFD, CDP détient la plus grande base de données environnementales au monde et ses scores sont largement utilisés pour orienter les décisions d’investissement et d’approvisionnement vers une économie zéro carbone, durable et résiliente. CDP est un membre fondateur de l’initiative Science Based Targets, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda et l'initiative Net Zero Asset Managers.

