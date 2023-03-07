IQM Quantum Computers將為西班牙首台量子電腦提供量子處理單元

西班牙巴賽隆納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--歐洲量子電腦的領導者IQM Quantum Computers (IQM)今天宣布，公司已被選中為首台西班牙量子電腦提供量子處理單元。該電腦將安裝在巴賽隆納超級電腦中心(Barcelona Supercomputing Center, BSC)並整合到西班牙極其強大的MareNostrum 5超級電腦中。

IQM是西班牙公司Qilimanjaro Quantum Tech和GMV領導的財團成員，該財團被Quantum Spain選中。Quantum Spain是經濟事務與數位轉型部在2022年12月透過數位化和人工智慧國務秘書(SEDIA)推動的一項倡議，旨在建造首台用於南歐公共用途的量子電腦。

IQM Quantum Computers共同創辦人兼執行長Jan Goetz博士表示：「這是IQM的一項重大公告。我們在開發量子處理器、電腦和國家量子生態系統方面擁有合適的背景和經驗。我們期待著與Qilimanjaro Quantum Tech合作，而且也很高興成為這樣一個強大財團的一部分，並透過為這一著名專案提供量子處理單元來發揮重要作用。」

將量子電腦整合到MareNostrum 5中，可啟用與現有供研究機構、公司和公共組織使用的超級電腦功能互補的解決方案，並推動西班牙的技術和工業發展，創造高品質的就業機會，從而大幅提升研究和創新的影響力。

Qilimanjaro共同創辦人兼執行長Victor Canivell表示：「我們很高興能夠利用IQM這樣優秀公司的專長來支援開發這套創新型系統，這將是一套完全採用西班牙和歐洲技術的系統。我們相信這將是一次富有成效的合作，我們期待著與IQM攜手推出這套系統。」

西班牙業務發展負責人兼區域經理Jani Heikkinen表示：「這是我們歐洲領導地位的又一個例證，它體現了我們與公民營機構合作推動西班牙量子生態系統的承諾。我們還可以透過在馬德里的辦事處為該專案提供必要的支援。」

關於IQM Quantum Computers

IQM是建構量子電腦的泛歐領導者。 IQM為超級電腦中心和研究實驗室提供內部量子電腦，並提供對其硬體的全方位存取。對於工業客戶，IQM透過獨特的、針對具體應用的聯合設計方法發揮量子優勢。IQM目前與VTT聯手建造芬蘭第一台商用54量子位元量子電腦。此外，一個由IQM領導的聯盟(Q-Exa)正在德國建造量子電腦，該量子電腦將整合到HPC超級電腦中，為未來的科學研究建立量子加速器。IQM在新加坡、巴黎、馬德里、慕尼黑和埃斯波設有辦事處，擁有240多名員工。對於工業IQM透過獨特的、針對具體應用的、聯合設計方法提供量子優勢。

關於Qilimanjaro

Qilimanjaro Quantum Tech是一家高科技新創公司，使用類比模型這一不同但互補的量子計算模型，在比數位量子電腦更短的時間內將量子計算的實際應用推向市場。

Qilimanjaro建立了一個相干量子退火器，可透過我們的雲端運算來執行現實世界的應用程式，如物流、金融和能源部門等領域的最佳化任務，以及化學和物理過程的量子模擬，這些在材料和製藥研究業非常普遍。Qilimanjaro旨在為客戶提供更快、更準確和永續的運算問題解決方案。

自第一年營運以來，公司已經簽訂了大量客戶合約，並成為歐盟委員會AVaQus H2020相干量子退火專案的主要貢獻者。Qilimanjaro 是巴賽隆納超級電腦中心(BSC)、巴賽隆納大學(UB)和西班牙高能物理研究所(IFAE)的衍生機構。

關於GMV

GMV是一家私營科技企業集團，成立於1984年，在全球從事以下行業的貿易：航太、航空、國防與安全、網路安全、智慧交通系統、汽車、醫療、電信和IT，為政府機構和大型公司服務。公司擁有3,000多名員工，目前在西班牙、美國、德國、法國、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、英國、荷蘭、比利時、馬來西亞和哥倫比亞設有子公司，2021年收入接近2.6億歐元。其營業額的75%來自五大洲的國際專案。公司採用以持續創新為基礎的成長策略，並將營業額的5%投入到內部研發。GMV已獲得全球極為權威的組織過程能力提升模型——能力成熟度模型整合(CMMI) 5級認證，並擁有多項國際專利。

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