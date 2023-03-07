IQM Quantum Computers将为西班牙首台量子计算机提供量子处理单元

西班牙巴塞罗那--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--欧洲量子计算机的领导者IQM Quantum Computers (IQM)今天宣布，公司已被选中为首台西班牙量子计算机提供量子处理单元。该计算机将安装在巴塞罗那超级计算中心(BSC)并集成到西班牙极其强大的MareNostrum 5超级计算机中。

IQM是西班牙公司Qilimanjaro Quantum Tech和GMV领导的财团成员，该财团被Quantum Spain选中。Quantum Spain是经济事务与数字转型部在2022年12月通过数字化和人工智能国务秘书(SEDIA)推动的一项倡议，旨在建造首台用于南欧公共用途的量子计算机。

IQM Quantum Computers联合创始人兼首席执行官Jan Goetz博士表示：“这是IQM的一项重大公告。我们在开发量子处理器、计算机和国家量子生态系统方面拥有合适的背景和经验。我们期待着与Qilimanjaro Quantum Tech合作，而且也很高兴成为这样一个强大财团的一部分，并通过为这一著名项目提供量子处理单元来发挥重要作用。”

将量子计算机集成到MareNostrum 5中，可启用与现有供研究机构、公司和公共组织使用的超级计算机功能互补的解决方案，并推动西班牙的技术和工业发展，创造高质量的就业机会，从而大幅提升研究和创新的影响力。

Qilimanjaro联合创始人兼首席执行官Victor Canivell表示：“我们很高兴能够利用IQM这样优秀公司的专长来支持开发这套创新型系统，这将是一套完全基于西班牙和欧洲技术的系统。我们相信这将是一次富有成效的合作，我们期待着与IQM携手推出这套系统。”

西班牙业务发展负责人兼区域经理Jani Heikkinen表示：“这是我们欧洲领导地位的又一个例证，它体现了我们与公共和私营机构合作推进西班牙量子生态系统的承诺。我们还可以通过在马德里的办事处为该项目提供必要的支持。”

关于IQM Quantum Computers

IQM是构建量子计算机的泛欧领导者。 IQM为超级计算中心和研究实验室提供内部量子计算机，并提供对其硬件的全方位访问。对于工业客户，IQM通过独特的、针对具体应用的联合设计方法发挥量子优势。IQM目前与VTT联手建造芬兰第一台商用54量子位量子计算机。此外，一个由IQM领导的联盟(Q-Exa)正在德国建造量子计算机，该量子计算机将集成到HPC超级计算机中，为未来的科学研究创建量子加速器。IQM在新加坡、巴黎、马德里、慕尼黑和埃斯波设有办事处，拥有240多名员工。对于工业IQM通过独特的、针对具体应用的、联合设计方法提供量子优势。

关于Qilimanjaro

Qilimanjaro Quantum Tech是一家高科技初创公司，使用模拟模型这一不同但互补的量子计算模型，在比数字量子计算机更短的时间内将量子计算的实际应用推向市场。

Qilimanjaro创建了一个相干量子退火器，可通过我们的云计算来运行现实世界的应用，如物流、金融和能源部门等领域的优化任务，以及化学和物理过程的量子模拟，这些在材料和制药研究行业非常普遍。Qilimanjaro旨在为客户提供更快、更准确和可持续的计算问题解决方案。

自第一年运营以来，公司已经签订了大量客户合同，并成为欧盟委员会AVaQus H2020相干量子退火项目的主要贡献者。Qilimanjaro 是巴塞罗那超级计算机中心(BSC)、巴塞罗那大学(UB)和西班牙高能物理研究所(IFAE)的衍生机构。

关于GMV

GMV是一家私营科技企业集团，成立于1984年，在全球范围内从事以下行业的贸易：航天、航空、国防与安全、网络安全、智能交通系统、汽车、医疗、电信和IT，为政府机构和大型公司服务。公司拥有3,000多名员工，目前在西班牙、美国、德国、法国、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、英国、荷兰、比利时、马来西亚和哥伦比亚设有子公司，2021年收入接近2.6亿欧元。其营业额的75%来自五大洲的国际项目。公司采用基于持续创新的增长战略，并将营业额的5%投入到内部研发。GMV已获得全球极为权威的组织过程能力提升模型——能力成熟度模型集成(CMMI) 5级认证，并拥有多项国际专利。

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