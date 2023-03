IQM Quantum Computers va fournir des unités de traitement quantique pour le premier ordinateur quantique espagnol

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers (ci-après IQM), le leader européen des ordinateurs quantiques, a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionné pour fournir des unités de traitement quantique pour le premier ordinateur quantique espagnol qui sera installé au Barcelona Supercomputing Center (BSC) et intégré au supercalculateur MareNostrum 5, le plus puissant d’Espagne.

IQM est membre du consortium dirigé par les entreprises espagnoles Qilimanjaro Quantum Tech et GMV, sélectionné en décembre 2022 par Quantum Spain – une initiative promue par le ministère des Affaires économiques et de la Transformation numérique par l’intermédiaire du secrétaire d’État à la Numérisation et à l’Intelligence artificielle (SEDIA) – pour construire le premier ordinateur quantique à usage public d’Europe du Sud.

Jan Goetz, PDG et cofondateur d’IQM Quantum Computers, a déclaré: «Il s’agit d’une annonce importante pour IQM. Nous possédons les connaissances et l’expérience pertinentes en matière de développement de processeurs quantiques, d’ordinateurs et d’écosystèmes quantiques nationaux. Nous avons hâte de travailler avec Qilimanjaro Quantum Tech et nous sommes ravis de faire partie d’un consortium aussi solide et de jouer un rôle important en fournissant des unités de traitement quantique pour ce projet remarquable.»

L’intégration de l’ordinateur quantique dans MareNostrum 5 augmentera considérablement l’impact de la recherche et de l’innovation en permettant l’élaboration de solutions qui complèteront les capacités des superordinateurs existants et seront mises à la disposition de la communauté de la recherche, des entreprises et des organisations publiques, ce qui renforcera le développement technologique et industriel en Espagne et créera des emplois hautement qualifiés.

«Nous sommes ravis d’ajouter à notre consortium à l’expertise d’un acteur aussi renommé qu’IQM. Leurs connaissances et leur expérience vont nous aider à développer ce système innovant, entièrement basé sur une technologie espagnole et européenne. Nous sommes convaincus que cette collaboration sera très fructueuse et nous avons hâte de nous associer à IQM», a déclaré Victor Canivell, cofondateur et PDG de Qilimanjaro.

Jani Heikkinen, directeur du développement commercial et responsable pays pour l’Espagne, a déclaré: «Ce projet est un exemple supplémentaire de notre leadership européen et démontre notre engagement à faire progresser l’écosystème quantique espagnol en collaboration avec des institutions publiques et privées. Grâce à notre bureau de Madrid, nous sommes également en mesure d’apporter à ce projet tout le soutien nécessaire.»

À propos d'IQM Quantum Computers

IQM est le chef de file paneuropéen de la construction d’ordinateurs quantiques. IQM fournit des ordinateurs quantiques sur site pour les centres de calcul haute performance et les laboratoires de recherche et offre un accès complet à son matériel informatique. La Société offre à ses clients industriels un avantage quantique grâce à son approche unique de co-conception spécifique à l’application. IQM construit le premier ordinateur quantique 54 qubits de Finlande en collaboration avec le VTT (Centre finlandais de la recherche technique), et un consortium dirigé par IQM (Q-Exa) s’est vu confier la construction d’un ordinateur quantique en Allemagne. Cet ordinateur sera intégré à un supercalculateur HPC pour créer un accélérateur quantique destiné à la recherche scientifique de demain. IQM compte plus de 240 employés et dispose de bureaux à Singapour, Paris, Madrid, Munich et Espoo.

À propos de Qilimanjaro

Qilimanjaro Quantum Tech est une start-up de technologie disruptive qui commercialise des applications pratiques d’informatique quantique dans un délai plus court que les ordinateurs quantiques numériques, en utilisant un modèle de calcul quantique différent mais complémentaire: le modèle analogique.

Qilimanjaro crée un recuit quantique cohérent accessible via son cloud pour exécuter des applications du monde réel telles que des tâches d’optimisation dans les domaines de la logistique, de la finance et de l’énergie, entre autres, ainsi que des simulations quantiques de processus chimiques et physiques, très utilisées dans les secteurs des matériaux et de la recherche pharmaceutique. Qilimanjaro a pour objectif de fournir à ses clients une solution plus rapide, plus précise et plus durable à leurs problèmes informatiques.

Dès sa première année d’activité, la Société a conclu d’importants contrats avec des clients. Elle est devenue, entre autres, un contributeur clé du projet AVaQus H2020 de la Commission européenne sur le recuit quantique cohérent. Qilimanjaro est une spin-off du Barcelona Supercomputer Center (BSC), de l’Université de Barcelone (UB) et de l’Institut de physique des hautes énergies (IFAE).

À propos de GMV

GMV est un groupe privé d’entreprises technologiques fondé en 1984 et opérant à l’échelle mondiale dans les secteurs suivants : espace, aéronautique, défense et sécurité, cybersécurité, systèmes de transport intelligents, automobile, santé, télécommunications et informatique pour les autorités publiques et les grandes entreprises. En 2021, GMV a réalisé un chiffre d’affaires de près de 260 millions d’euros. La Société, qui emploie plus de 3 000 personnes, gère désormais des filiales en Espagne, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en Malaisie et en Colombie. Une part de 75% de son chiffre d’affaires est générée par des projets internationaux réalisés sur les cinq continents. L’entreprise, qui applique une stratégie de croissance basée sur l’innovation continue, réinvestit 5% de son chiffre d’affaires dans la R&D interne. GMV a atteint le niveau CMMI 5, le modèle le plus prestigieux au monde en termes d’amélioration de la capacité des processus d’une organisation, et détient de nombreux brevets internationaux.

