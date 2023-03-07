rf IDEAS與IDmelon推出端對端FIDO2認證解決方案

伊利諾州紹姆堡--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--身分驗證和邏輯存取認證讀卡機的領先製造商rf IDEAS欣然宣布推出由IDmelon技術支援的rf IDEAS FIDO2無密碼平臺。這款端對端解決方案能夠將現有認證轉換為FIDO2安全金鑰，可在短時間內實現順暢的無密碼身分驗證。

FIDO2使企業組織免受密碼管理和風險困擾

密碼竊或人為失誤導致了近九成的資料外洩。無密碼單一登入解決方案有助於應對這一挑戰，移轉到更安全的認證有助於為用戶團隊提供防禦機制。

IDmelon共同創辦人兼執行長Bahram Piri表示：「與rf IDEAS及其WAVE ID®技術合作是IDmelon的一項策略決策，利用他們讀卡機的信任和可靠性將FIDO2無密碼平臺推向市場，使我們能夠聯手提供一套讓企業組織可以快速部署並以合理的價格進行擴充的端對端解決方案。」

rf IDEAS FIDO2無密碼平臺無需集中儲存可被駭客攻擊的密碼，同時消除了密碼被竊、網路釣魚和其他使用者主導的網路攻擊風險。對於用戶而言，它易於實作和使用。企業組織現在可以透過不同的認證類型、設備和平臺啟用並管理無密碼身分驗證。這一快速發展的產業標準得到了Microsoft、Google、Apple以及所有領先的網路服務和瀏覽器的支援。

引進新的身分驗證標準

邏輯存取控制產業正在快速發展，以打擊網路威脅和資料外洩，同時在不影響治理和安全的情況下改善使用者的身分驗證體驗。

rf IDEAS產品與行銷副總裁Raul Cepeda Jr.表示：「 rf IDEAS聽取了客戶的意見，並自豪地推出了一套解決方案，消除了認證移轉的複雜性，讓用戶可以快速、安全地轉換到更高的安全標準。現在，可以使用現有認證、WAVE ID讀卡機和rf IDEAS無密碼平臺，透過安全金鑰進行存取——利用ID識別證和智慧手機釋放更安全的身分驗證方法的潛力，從而演變我們對認證移轉的思考方式。」

rf IDEAS和IDmelon將於本月在倫敦和德州舉行的Gartner IAM研討會上展示聯合解決方案，如需查看有關即將舉辦活動的完整列表，請造訪我們的活動頁面。

如需瞭解更多資訊並安排一對一諮詢，請造訪rfIDEAS.com/FIDO2。

關於rf IDEAS

rf IDEAS, Inc.是醫療、製造業、金融、政府機構、教育機構和企業使用的邏輯存取解決方案領域的領軍企業。公司的WAVE ID讀卡機得到全球用戶信賴，以及與領先的身分存取管理供應商建立的牢固合作夥伴關係的支援。rf IDEAS讀卡機為單一登入、安全列印和行動身分驗證提供創新解決方案，支援全球幾乎所有認證。如需瞭解更多資訊，請造訪www.rfIDEAS.com。

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