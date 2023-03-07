rf IDEAS与IDmelon推出端到端FIDO2凭据解决方案

伊利诺伊州绍姆堡--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--身份验证和逻辑访问凭据读卡器的领先制造商rf IDEAS欣然宣布推出由IDmelon技术支持的rf IDEAS FIDO2无密码平台。这一端到端解决方案能够将现有凭据转换为FIDO2安全密钥，可在短时间内实现无缝的无密码身份验证。

FIDO2使企业组织免受密码管理和风险困扰

密码被盗或人为失误导致了近九成的数据泄露。无密码单点登录解决方案有助于应对这一挑战，迁移到更安全的凭据有助于为用户团队提供防御机制。

IDmelon联合创始人兼首席执行官Bahram Piri表示：“与rf IDEAS及其WAVE ID®技术合作是IDmelon的一项战略决策，利用他们读卡器的信任和可靠性将FIDO2无密码平台推向市场，使我们能够联手提供一套让企业组织可以快速部署并以合理的价格进行扩展的端到端解决方案。”

rf IDEAS FIDO2无密码平台无需集中存储可被黑客攻击的密码，同时消除了密码被盗、网络钓鱼和其他用户主导的网络攻击风险。对于用户而言，它易于实施和使用。企业组织现在可以通过不同的凭据类型、设备和平台启用并管理无密码身份验证。这一快速发展的行业标准得到了微软、谷歌、苹果以及所有领先的网络服务和浏览器的支持。

引入新的身份验证标准

逻辑访问控制行业正在快速发展，以打击网络威胁和数据泄露，同时在不影响治理和安全的情况下改善用户的身份验证体验。

rf IDEAS产品与营销副总裁Raul Cepeda Jr.表示：“rf IDEAS听取了客户的意见，并自豪地推出了一套解决方案，消除了凭据迁移的复杂性，让用户可以快速、安全地转换到更高的安全标准。现在，可以使用现有凭据、WAVE ID读卡器和rf IDEAS无密码平台，通过安全密钥进行访问——利用ID徽章和智能手机释放更安全的身份验证方法的潜力，从而演变我们对凭据迁移的思考方式。”

rf IDEAS和IDmelon将于本月在伦敦和德克萨斯州举行的Gartner IAM研讨会上展示联合解决方案，如需查看有关即将举办活动的完整列表，请访问我们的活动页面。

如需了解更多信息并安排一对一咨询，请访问rfIDEAS.com/FIDO2。

关于rf IDEAS

rf IDEAS, Inc.是医疗、制造业、金融、政府机构、教育机构和企业使用的逻辑访问解决方案领域的领军企业。公司的WAVE ID读卡器得到全球用户信赖，以及与领先的身份访问管理提供商建立的牢固合作伙伴关系的支持。rf IDEAS读卡器为单点登录、安全打印和移动身份验证提供创新解决方案，支持全球几乎所有凭证。如需了解更多信息，请访问www.rfIDEAS.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。