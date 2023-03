 FourKites en Spotos bundelen hun krachten om realtime inzicht in de toeleveringsketen aan Europese verladers te bieden

FourKites and Spotos Join Forces to Bring Real-time Supply Chain Visibility to European Shippers (Graphic: Business Wire)

FourKites and Spotos Join Forces to Bring Real-time Supply Chain Visibility to European Shippers (Graphic: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Het toonaangevende bedrijf voor realtime supply chain visibility van de toeleveringsketen FourKites heeft vandaag aangekondigd dat het haar netwerk van end-to-end, realtime gegevens over de toeleveringsketen zal aanbieden aan de Europese klanten van Spotos. Het in Duitsland gevestigde Spotos biedt een digitaal transportplatform dat verladers toegang geeft tot een breed netwerk van vervoerders in heel Europa.

Dankzij de samenwerking kunnen de klanten van Spotos altijd en overal in Europa tot op de minuut voorspellende geschatte aankomsttijden (ETA's) en realtime statusupdates voor hun zendingen krijgen, of ze nu onderweg zijn of in rust. Met deze geavanceerde inzichten van FourKites kunnen de klanten van Spotos de wacht- en detentiekosten verlagen en tegelijkertijd hun netwerk optimaliseren, omdat verladers hun kosten beter willen beheren.

“Onze missie is een revolutie teweegbrengen in de traditionele vrachtuitwisseling door de beste transparantie, eenvoud en toegankelijkheid voor kleine en middelgrote verladers mogelijk te maken," aldus Šarūnas Stanislovėnas, oprichter en CEO van Spotos. "Nu, dankzij de voorspellende inzichten van FourKites, kunnen we onze klanten ETA's geven die nauwkeuriger en gedetailleerder zijn dan andere beschikbare technologieën op betrouwbare wijze kunnen leveren."

Spotos zal ook gebruik maken van NIC-Place, FourKites' vervoerders gerichte visibility platform. Dit geeft haar klanten toegang tot gedetailleerde gegevens, waaronder temperatuur-tracking voor hoogwaardige transporten, zoals farmaceutische, verse en diepgevroren producten, en elektronische apparatuur in alle delen van hun vloot. Met zijn eigen data controlecentrum (DCC), kan FourKites' NIC-Place oplossing een flexibele en veilige manier bieden voor vervoerders om supply chain gegevens te delen met klanten, terwijl ze volledige controle hebben over hun bedrijf, hun netwerk en hun gegevens.

Het volledig geautomatiseerde spotvracht expeditieplatform van Spotos, gevestigd in Berlijn, garandeert het hoogste serviceniveau voor kleine en middelgrote (MKB) verladers, ongeacht hun order volume of frequentie. Het aanbod van FourKites - aangedreven door geavanceerde kunstmatige intelligentie en machine learning - zal met het platform van Spotos worden geïntegreerd om de visibility uit te breiden van transport naar distributie centra, magazijnen, winkels en nog veel meer.

Visibility in het gehele supply chain-netwerk is cruciaal voor MKB-klanten die hoogwaardige goederen verzenden. Door gebruik te maken van het marktleidende datanetwerk van FourKites, kunnen klanten van Spotos pro-actief omgaan met wijzigingen in de planning en in realtime beter geïnformeerde beslissingen nemen. Bovendien zal FourKites inzichten verschaffen die een slimmere operationele planning mogelijk maken en nieuwe mogelijkheden voor operationele efficiëntie en kostenbesparingen aan het licht brengen.

“We zijn verheugd om met Spotos samen te werken, om ervoor te zorgen dat hun klanten hun vracht naadloos via één uniform platform kunnen volgen", zegt Marc Boileau, Senior Vice President Sales, Network & Operations EMEA van FourKites. "Met FourKites krijgt Spotos de meest geavanceerde traceerfuncties voor echte end-to-end visibility, waardoor ze een transparante oplossing krijgen en de meest nauwkeurige voorspelde ETA's voor elke zending in de sector.”

“We zijn enthousiast over onze samenwerking met FourKites," vervolgt Stanislovėnas. "FourKites heeft bewezen een echte partner te zijn die het beste met ons voorheeft en altijd streeft naar wat goed is voor ons bedrijf en onze klanten.”

Over FourKites

Het toonaangevende supply chain visibility platform FourKites® breidt de zichtbaarheid uit van transport naar werven, magazijnen, winkels en verder. FourKites volgt dagelijks meer dan 3 miljoen zendingen over de weg, per spoor, over zee, door de lucht, via pakket diensten en de last mile, en bereikt meer dan 200 landen en gebieden. FourKites combineert realtime gegevens en krachtige machine learning om bedrijven te helpen hun end-to-end supply chains te digitaliseren. Meer dan 1.200 van 's werelds meest erkende merken - waaronder 9 van de top-10 CPG en 18 van de top-20 in de voedingsmiddelen industrie - vertrouwen op FourKites om hun bedrijf te transformeren en meer flexibele, efficiënte en duurzame supply chains te creëren. Voor meer informatie, bezoek https://www.fourkites.com/.

Over Spotos

Spotos heeft een revolutie teweeggebracht in de ouderwetse logistieke sector door deze te combineren met geavanceerde innovatie, een klantgericht ontwerp en een futuristische visie. Het biedt verladers toegang tot een breed netwerk van vervoerders in de hele EU-regio. Het platform wordt aangedreven door data wetenschap, kunstmatige intelligentie en machine learning.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.