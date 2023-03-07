Sintavia將為美國海軍開發積層製造設施

佛羅里達州好萊塢--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--航太和國防工業複雜機械系統和元件設計公司及積層製造商Sintavia, LLC今天宣佈，公司已與Bechtel Plant Machinery, Inc. (“BPMI”)簽訂合約，將負責開發專門的積層製造設施，以支援美國海軍核推進計畫。這個新的垂直整合設施將為美國海軍正在生產和開發中的潛艇計畫開發先進的核推進系統，並以積層製造技術生產這些系統，包括下一代核動力攻擊潛艇。

Sintavia創辦人兼執行長Brian Neff表示：「眾所周知，積層製造技術在設計和製造方面都是為整個航太和國防工業提供複雜系統的卓越方法。但是，如果不對材料、製程和品質系統進行投資，以確保能成功和重複地積層製造這些困難的系統，就不可能全面採用這項技術，而Sintavia過去七年來一直在從事這方面的投資。隨著美國海軍尋求開發先進的潛艇平臺，積層製造技術必須在該開發過程中扮演核心角色。我們致力於推進這類海軍計畫的成功，並期待在未來幾年繼續鞏固我們與BPMI和海軍核推進計畫之間的關係。」

新設施位於佛羅里達州好萊塢，預計將於2023年第二季投入使用。

關於Sintavia

Sintavia為航太和國防工業設計新一代推進系統和熱力系統，並以積層製造技術生產這些系統。Sintavia是積層製造商綠色同業公會的創始成員，致力於採用業界頂級品質標準，擁有多項國際航空材料認證(Nadcap)和其他航太認證。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.sintavia.com。

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