Sintavia将为美国海军开发增材制造设施

佛罗里达州好莱坞--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--航空航天和国防行业复杂机械系统和组件设计公司及增材制造商Sintavia, LLC今天宣布，公司已与Bechtel Plant Machinery, Inc. (“BPMI”)签订一份合同，将负责开发一座专门的增材制造设施，以支持美国海军核推进计划。这个新的垂直整合设施将为美国海军正在生产和开发中的潜艇项目开发先进的核推进系统，并以增材制造技术生产这些系统，包括下一代核动力攻击潜艇。

Sintavia创始人兼首席执行官Brian Neff表示：“众所周知，增材制造技术在设计和制造方面都是为整个航空航天和国防行业提供复杂系统的卓越方法。但是，如果不对材料、工艺和质量系统进行投资，以确保能成功和重复地增材制造这些困难的系统，就不可能全面采用这项技术，而Sintavia在过去七年中一直在进行这方面的投资。随着美国海军寻求开发先进的潜艇平台，增材制造技术必须在该开发过程中发挥核心作用。我们致力于推进这类海军计划的成功，并期待在未来几年继续构建我们与BPMI和海军核推进项目之间的关系。”

新设施位于佛罗里达州好莱坞，预计将于2023年第二季度投入使用。

关于Sintavia

Sintavia为航空航天和国防行业设计新一代推进系统和热力系统并以增材制造技术生产这些系统。Sintavia是增材制造商绿色贸易协会的创始成员，致力于采用业界顶级质量标准，拥有多项国际航空材料认证(Nadcap)和其他航空航天认证。如需了解更多信息，请访问http://www.sintavia.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。