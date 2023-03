Sintavia va développer une installation de fabrication additive pour la Marine américaine

HOLLYWOOD, Floride--(BUSINESS WIRE)--Sintavia, LLC, un spécialiste de la fabrication additive et concepteur de systèmes et composants mécaniques complexes destinés au secteur de l’aérospatiale et de la défense, a annoncé aujourd'hui avoir remporté un contrat avec Bechtel Plant Machinery, Inc. (“BPMI”) pour développer une installation de fabrication additive dédiée en vue de soutenir le programme de propulsion nucléaire navale des États-Unis. Intégrée verticalement, la nouvelle installation développera et fabriquera de manière additive des systèmes de propulsion nucléaire avancés pour les programmes de sous-marins, aussi bien en production qu’en développement, de la Marine des États-Unis, dont le sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire de prochaine génération.

« La technologie additive – aussi bien en matière de conception que de fabrication – est bien connue pour être une méthode supérieure pour fournir des systèmes complexes dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense », a déclaré Brian Neff, le fondateur et PDG de Sintavia. « Mais une adoption complète de la technologie n’est pas possible sans investissements dans les matériaux, les processus et les systèmes qualité nécessaires pour produire de manière additive ces systèmes difficiles avec succès et de façon répétée – des investissements réalisés par Sintavia au cours des sept dernières années. Alors que la Marine américaine cherche à développer des plateformes de sous-marins avancées, il est impératif que la technologie additive joue un rôle central dans ce développement. Nous sommes pleinement attachés au succès de ces programmes de la Marine, et nous réjouissons à l’idée de continuer à développer notre relation avec BPMI et le programme de propulsion nucléaire navale au cours des prochaines années. »

Basée à Hollywood, en Floride, la nouvelle installation devrait être opérationnelle au deuxième trimestre 2023.

À propos de Sintavia

Sintavia conçoit et fabrique de manière additive une nouvelle génération de systèmes de propulsion et thermodynamiques pour le secteur de l’aérospatiale et de la défense. Membre fondateur de l’Additive Manufacturer Green Trade Association, Sintavia s’est engagée à respecter les normes de qualité les plus élevées de l’industrie et détient plusieurs certifications Nadcap et autres accréditations aéronautiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.sintavia.com.

