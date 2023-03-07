Spotware為cTrader產品增加圖表流功能：可全天候播放用戶的技術分析

賽普勒斯利馬索爾--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--cTrader Web推出圖表流(Chart Streams)功能，讓用戶發送一個簡單的連結就能夠向觀眾全天候播放他們的技術分析。未在cTrader中註冊的用戶也可在訪客模式下觀看圖表流。

將圖表流用作教育工具

對於交易教育者和策略提供者來說，圖表流功能為他們提供了機會，可以展示技能以擴大追隨者群體。此外，觀眾可以受益於更詳細的技術分析教育以及與導師建立更密切的關係。觀眾可以看到即時平臺介面內的圖表流，並完全沉浸在交易過程中。他們還可以從圖表流中複製帶有技術分析的圖表，在新視窗中打開並編輯。

啟動圖表流

打開cTrader Web應用程式 按一下圖表標題中的廣播圖示 填寫標題並啟動您的圖表流 複製連結並與觀眾分享

圖表流提供者不需要一直在線上。即使關閉瀏覽器並關掉筆記型電腦，圖表流也會繼續播放。因此，任何擁有連結的人都可以隨時使用圖表流。欲結束您的圖表流，請按一下「停止」按鈕，或直接關閉圖表視窗。

Spotware產品負責人Alexander Strelnikov表示：「圖表流功能對於專業教育工作者和導師以及其觀眾來說都是重要的功能。能夠全天候監控圖表，即時看到每一次更新和指標添加，對於觀眾提高對技術分析的理解將大有裨益，並有助於在導師和追隨者之間建立更牢固的信任關係。這種方式可以創造雙贏：專業交易者和策略提供者擴大了他們的追隨者群體，而追隨者則獲得新的交易教育形式。我們相信，這項新功能將成為cTrader Web體驗中極具價值的一部分，讓所有用戶受益。」

點選這裡查看cTrader的圖表流。

關於Spotware和cTrader

Spotware的旗艦產品cTrader是由一流的經紀商提供服務的優質交易平臺，深受全球數百萬交易者的信賴。cTrader是獨一無二的平臺，不參與交易者詐騙，並以100%的透明度而自豪。平臺為經紀人提供完整的解決方案，將他們歸入可以信任的經紀人類別以提高他們的品牌價值，同時迎合所有交易者的需求。

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