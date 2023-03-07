Spotware为cTrader产品增加图表流功能：可全天候广播用户的技术分析

塞浦路斯利马索尔--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--cTrader Web推出图表流(Chart Streams)功能，其用户能够通过发送一个简单的链接向观众全天候播放他们的技术分析。未在cTrader中注册的用户也可在访客模式下观看图表流。

将图表流用作教育工具

对于交易教育者和策略提供者来说，图表流功能为他们提供了机会，可以通过展示技能来扩大追随者群体。此外，观众可以从更详细的技术分析教育以及与导师所建立的更紧密的联系中受益。观众可以看到实时平台界面内的图表流，并完全沉浸在交易过程中。他们还可以从流中复制带有技术分析的图表，在新窗口中打开并编辑。

启动图表流

打开cTrader Web应用 单击图表标题中的广播图标 填写标题并启动您的流 复制链接并与观众分享

流提供者不需要一直在线。即使关闭浏览器并关掉笔记本电脑，流也会继续广播。因此，任何拥有链接的人都可以随时使用流。要结束您的流，请单击“停止”按钮，或直接关闭图表窗口。

Spotware产品负责人Alexander Strelnikov表示：“图表流功能对于专业教育工作者和导师以及其观众来说都是一个重要的功能。能够全天候监控图表，实时看到每一次更新和指标添加，对于观众提高对技术分析的理解将大有裨益，并有助于在导师和追随者之间建立更牢固的信任纽带。通过这种方式可以实现双赢：专业交易者和策略提供者扩大了他们的追随者群体，而追随者则获得了一种新的交易教育形式。我们相信，这项新功能将成为cTrader Web体验中极具价值的一部分，让所有用户受益。”

点击这里查看来自cTrader的图表流。

关于Spotware和cTrader

Spotware的旗舰产品cTrader是一个由领先的经纪商提供服务的优质交易平台，深受全球数百万交易者的信赖。cTrader是一个独一无二的平台，不参与交易者欺诈，并以100%的透明度而自豪。平台为经纪人提供完整的解决方案，通过将他们归入可以信任的经纪人类别来提高他们的品牌价值，同时满足所有交易者的需求。

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