Stream de graphique dans cTrader par Spotware : diffusez vos analyses techniques 24h/24 et 7j/7

LIMASSOL, Chypre -- cTrader Web présente Stream de graphique, un outil permettant aux utilisateurs de diffuser leurs analyses techniques 24h/24 et 7j/7 en envoyant un simple lien à leur public. Les utilisateurs peuvent suivre un Stream de graphique en mode invité même s'ils ne sont pas encore inscrits dans cTrader.

Utilisez le Stream de graphique comme un outil éducatif

Pour les formateurs en trading et les fournisseurs de stratégies, cela donne l’occasion de développer leur base de followers en montrant leurs compétences. Par ailleurs, leur public bénéficie d’une formation à l’analyse technique plus détaillée et de la création de liens plus étroits avec leurs mentors. Les amateurs voient le Stream de graphique à l’intérieur de l’interface de plateforme en direct avec une immersion totale dans le processus de négociation. Ils peuvent également copier le graphique avec l’analyse technique à partir du Stream, puis l’ouvrir et le modifier dans une nouvelle fenêtre.

Commencer un Stream de graphique

Ouvrez l’application cTrader Web Cliquez sur l’icône de diffusion (broadcast) dans un en-tête de graphique Rédigez un titre et commencez votre Stream (diffusion) Copiez le lien et partagez avec votre public

Le fournisseur de Stream n’a pas besoin d’être en ligne en permanence. Le Stream continuera même s’il ferme le navigateur et éteint son ordinateur portable. Le Stream est donc disponible à tout moment pour toute personne connaissant le lien. Pour mettre fin à votre Stream, cliquez sur le bouton “Stop” ou fermez simplement la fenêtre du graphique.

Alexander Strelnikov, responsable produit chez Spotware, a déclaré : « La fonctionnalité Stream de graphique est très importante aussi bien pour les éducateurs et mentors professionnels que pour leurs publics. La possibilité de suivre un graphique 24h/24 et 7j/7, de voir chaque mise à jour et ajout d’indicateur en direct, contribue grandement à améliorer sa propre compréhension de l’analyse technique et aide à créer des liens de confiance plus forts entre les mentors et les followers. Nous avons ainsi une situation gagnant-gagnant : les traders professionnels et fournisseurs de stratégies développent leurs bases de followers, les followers quant à eux bénéficient d’un nouveau format de formation au trading. Nous sommes convaincus que l’ajout de cette fonctionnalité s’avérera être un élément précieux de l’expérience cTrader Web pour tous nos utilisateurs. »

Découvrez le Stream de graphique de cTrader ici.

À propos de Spotware et de cTrader

cTrader, une plateforme de trading haut de gamme proposée par des courtiers de premier plan et qui bénéficie de la confiance de millions de traders dans le monde, est le produit phare de Spotware. cTrader est une plateforme unique en son genre qui ne pratique pas la négociation frauduleuse et se targue d’une transparence à 100 %, tout en fournissant aux courtiers une solution complète qui augmente la valeur de leur marque en les mettant dans une catégorie de courtiers sur lesquels on peut compter tout en répondant aux besoins de tous leurs traders.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.