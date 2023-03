PUMA fête son 75e anniversaire et sa riche histoire dans le sport mécanique

Panel Talk ahead of the 2023 Formula 1 season to celebrate PUMAs legacy in Motorsport culture. (Photo: Business Wire)

Panel Talk ahead of the 2023 Formula 1 season to celebrate PUMAs legacy in Motorsport culture and discuss the importance of innovations in racewear production. The panel talk was held in Bahrain on March 1 and was moderated by sports journalist Noemi de Miguel, together with experts - Thomas Josnik (Global Director Motorsport, PUMA), Mick Schumacher (Mercedes-AMG Petronas F1 Team Reserve driver), Gregor Huebner (Senior Manager Sports Marketing Motorsport, PUMA) and Maurizio Sicco (Consultant in Motorsport racewear, PUMA) - they explored PUMA’s milestones in motorsport, discussed racing products from different eras, and spoke about what motorsport represents today.

MANAMA, Bahreïn--(BUSINESS WIRE)--La société de sport PUMA a lancé la saison 2023 de Formule 1 avec une table ronde spéciale pour célébrer son héritage dans la culture du sport automobile et discuter de l’importance des innovations dans la production de vêtements de course. Il s'agit là du lancement d’une série d’événements marquant le 75e anniversaire de PUMA.

Fondé en 1948, PUMA a été à la pointe de l’innovation tout au long de son histoire, repoussant les limites du champ des possibles en matière de performance, de fonctionnalité et de design. La riche histoire de PUMA dans le sport automobile remonte à 2001, lorsque JORDAN GRAND PRIX est devenu la première écurie de Formule 1 équipée de chaussures et de vêtements fournis par PUMA. Depuis, PUMA a collaboré avec certains des plus grands noms du sport, dont Michael Schumacher et Lewis Hamilton, et a fabriqué les meilleurs produits pour les meilleures écuries, comme Mercedes-AMG Petronas F1, Scuderia Ferrari et Red Bull Racing.

La table ronde s’est tenue à Bahreïn le 1er mars et a été animée par Noemi de Miguel, journaliste sportive et présentatrice de télévision pour DAZN, au côté d'un panel d'experts composé de Thomas Josnik (directeur mondial du sport mécanique, PUMA), Mick Schumacher (pilote de réserve de l'écurie Mercedes-AMG Petronas F1), Gregor Huebner (directeur principal, marketing sport mécanique, PUMA) et Maurizio Sicco (consultant sport mécanique, PUMA). Ensemble, ils ont exploré les jalons franchis par PUMA dans le sport automobile, discuté des produits de course à travers les âges et parlé de ce que représente le sport automobile aujourd’hui.

SPEEDCAT PRO, les dernières chaussures de course de PUMA, ont été conçues sur la base de fonctionnalités visant à soutenir les pilotes dans leurs hautes performances sur piste. Avec des années d’innovation et d'avancées technologiques concentrées dans une seule chaussure, la SPEEDCAT PRO utilise des matériaux de pointe pour la course. La tige et la doublure sont faites de tissu léger pour la vitesse, le confort et bien sûr la protection contre l’incendie. Pour garantir un contrôle absolu des pédales, la SPEEDCAT PRO est livrée avec une semelle extérieure en caoutchouc et un talon EVA offrant un mix parfait de confort, légèreté et souplesse. La SPEEDCAT PRO a été conçue en conformité avec les derniers règlements d’homologation de la FIA pour les équipements de sécurité (norme FIA 8856-2018) pour une protection optimale en course. La SPEEDCAT PRO comprend également plusieurs éléments de design qui rendent hommage à l’héritage de PUMA dans la course auto.

« PUMA est fier de célébrer son 75e cette année ainsi que son héritage dans l’industrie du sport automobile », déclare Thomas Josnik, directeur mondial du sport mécanique, PUMA. « L’innovation, la vitesse et la technologie ont toujours été au cœur de tout ce que nous faisons, et cet événement est un hommage à notre engagement à repousser les limites et à promouvoir le changement dans le secteur. »

L’événement a été une première étape passionnante de cette année de célébration des 75 ans de l'histoire, du présent et de l’avenir de PUMA dans le sport automobile, soulignant l’engagement de la marque envers l’excellence et l’innovation en matière de racewear.

Récap de l'événement (YouTube) : ICI

Photos de l'événement : ICI

Interview PUMA 75 Lewis Hamilton : ICI

