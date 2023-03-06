彪馬慶祝公司成立75週年以及參與賽車運動的悠久歷史

巴林麥納瑪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在2023年一級方程式賽季開幕之際，運動用品公司彪馬(PUMA)舉辦了一場特別的小組討論會，以慶祝公司在賽車運動文化領域的傳承，並討論創新在賽車服生產中的重要性。這是紀念彪馬成立75週年系列活動中的第一場。

彪馬成立於1948年，公司在其發展歷程中一直處於創新的最前線，在性能、功能和設計方面不斷突破極限。彪馬在賽車運動方面的悠久歷史可追溯到2001年，當時喬丹大獎賽車隊(JORDAN GRAND PRIX)成為第一支由彪馬提供鞋類和賽車服的一級方程式車隊。隨後，彪馬與麥可·舒馬克(Michael Schumacher)和路易斯·漢彌頓(Lewis Hamilton)等賽車界的知名人士合作，並為Mercedes-AMG Petronas F1車隊、法拉利車隊和紅牛車隊等一流車隊生產優質產品。

小組討論會於3月1日在巴林舉行，由DAZN的體育記者兼電視節目主持人Noemi de Miguel與幾位專家一起主持，包括Thomas Josnik（彪馬賽車運動全球總監）、Mick Schumacher（Mercedes-AMG Petronas F1車隊預備車手）、Gregor Huebner（彪馬賽車運動行銷資深經理）和Maurizio Sicco（彪馬賽車運動服裝顧問）。他們回顧了彪馬在賽車運動中的里程碑，討論了不同時代的賽車產品，並談到賽車運動在今日的意義。

彪馬新款賽車鞋SPEEDCAT PRO的設計以功能性為基礎，旨在支持車手在賽道上發揮出色表現。SPEEDCAT PRO融合彪馬多年的創新和科技，採用先進的賽車材料。鞋面和襯裡由輕質面料製成，以保證速度、舒適性，以及必須考慮的防火性。為確保對踏板的出色控制，SPEEDCAT PRO配備低調的橡膠大底和EVA坡跟，提供恰到好處的舒適度，同時保持鞋子的輕盈和靈活。SPEEDCAT PRO的製造工藝符合新的國際汽聯安全設備認證條例（國際汽聯標準8856-2018），為車手提供卓越保護。SPEEDCAT PRO還包含了若干種向彪馬賽車傳統致敬的設計元素。

彪馬全球賽車運動總監Thomas Josnik表示：「今年彪馬很驕傲地慶祝公司成立75週年，同時慶祝我們在賽車運動領域的傳承。創新、速度和科技一直是我們一切工作的核心，這次活動旨在向我們致力於突破極限和推動產業變革的歷史致敬。」

該活動是今年彪馬慶祝成立75週年系列活動中的第一場盛舉。系列活動將慶祝彪馬在賽車運動領域的過去、現在和未來，突顯該品牌在賽車服方面不斷追求卓越和創新的承諾。

點選此處觀看活動回顧(YouTube)

點選此處查看活動圖片

點選此處查看彪馬75週年路易斯·漢彌頓專訪

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。75年來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.83萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。