彪马庆祝公司成立75周年以及参与赛车运动的悠久历史

巴林麦纳麦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在2023年一级方程式赛季开幕之际，体育用品公司彪马(PUMA)举办了一场特别的小组讨论会，以庆祝公司在赛车运动文化领域的传承，并讨论创新在赛车服生产中的重要性。这是纪念彪马成立75周年系列活动中的第一场。

彪马成立于1948年，公司在其发展历程中一直处于创新的前沿，在性能、功能和设计方面不断突破极限。彪马在赛车运动方面的悠久历史可追溯到2001年，当时乔丹大奖赛车队(JORDAN GRAND PRIX)成为第一支由彪马提供鞋类和赛车服的一级方程式车队。随后，彪马与迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)和刘易斯·汉密尔顿(Lewis Hamilton)等赛车界的知名人士展开合作，并为梅赛德斯AMG马石油F1车队、法拉利车队和红牛车队等一流车队生产优质产品。

小组讨论会于3月1日在巴林举行，由DAZN的体育记者兼电视节目主持人Noemi de Miguel与几位专家一起主持，包括Thomas Josnik（彪马赛车运动全球总监）、Mick Schumacher（梅赛德斯AMG马石油F1车队预备车手）、Gregor Huebner（彪马赛车运动营销高级经理）和Maurizio Sicco（彪马赛车运动服装顾问）。他们回顾了彪马在赛车运动中的里程碑，讨论了不同时代的赛车产品，并谈到了赛车运动在当下的意义。

彪马新款赛车鞋SPEEDCAT PRO的设计基于功能性，旨在支持车手在赛道上发挥出色表现。SPEEDCAT PRO融合彪马多年的创新和技术，采用先进的赛车材料。鞋面和衬里由轻质面料制成，以保证速度、舒适性，以及必须考虑的防火性。为确保对踏板的出色控制，SPEEDCAT PRO配备了低调的橡胶大底和EVA坡跟，提供恰到好处的舒适度，同时保持鞋子的轻盈和灵活。SPEEDCAT PRO的制造工艺符合新的国际汽联安全设备认证条例（国际汽联标准8856-2018），为车手提供卓越保护。SPEEDCAT PRO还包含了若干种向彪马赛车传统致敬的设计元素。

彪马全球赛车运动总监Thomas Josnik表示：“ 今年彪马荣耀庆祝公司成立75周年，同时庆祝我们在赛车运动领域的传承。创新、速度和技术一直是我们一切工作的核心，这次活动旨在致敬我们致力于突破界限和推动行业变革的历史。”

该活动是今年彪马庆祝成立75周年系列活动中的第一场盛举。系列活动将庆祝彪马在赛车运动领域的过去、现在和未来，彰显该品牌在赛车服方面不断追求卓越和创新的承诺。

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关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。75年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约1.83万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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