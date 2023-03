PUMA comemora seu 75º aniversário e sua rica história no automobilismo

Panel Talk ahead of the 2023 Formula 1 season to celebrate PUMAs legacy in Motorsport culture. (Photo: Business Wire)

Panel Talk ahead of the 2023 Formula 1 season to celebrate PUMAs legacy in Motorsport culture and discuss the importance of innovations in racewear production. The panel talk was held in Bahrain on March 1 and was moderated by sports journalist Noemi de Miguel, together with experts - Thomas Josnik (Global Director Motorsport, PUMA), Mick Schumacher (Mercedes-AMG Petronas F1 Team Reserve driver), Gregor Huebner (Senior Manager Sports Marketing Motorsport, PUMA) and Maurizio Sicco (Consultant in Motorsport racewear, PUMA) - they explored PUMA’s milestones in motorsport, discussed racing products from different eras, and spoke about what motorsport represents today.

Panel Talk ahead of the 2023 Formula 1 season to celebrate PUMAs legacy in Motorsport culture and discuss the importance of innovations in racewear production. The panel talk was held in Bahrain on March 1 and was moderated by sports journalist Noemi de Miguel, together with experts - Thomas Josnik (Global Director Motorsport, PUMA), Mick Schumacher (Mercedes-AMG Petronas F1 Team Reserve driver), Gregor Huebner (Senior Manager Sports Marketing Motorsport, PUMA) and Maurizio Sicco (Consultant in Motorsport racewear, PUMA) - they explored PUMA’s milestones in motorsport, discussed racing products from different eras, and spoke about what motorsport represents today.

MANAMA, Bahrein--(BUSINESS WIRE)--A empresa esportiva PUMA iniciou a temporada de Fórmula 1 de 2023 com um painel de discussão especial para celebrar seu legado na cultura do automobilismo e discutir a importância das inovações na produção de roupas de corrida. Foi o primeiro de uma série de eventos para marcar o 75º aniversário da PUMA.

Fundada em 1948, a PUMA manteve-se na vanguarda da inovação ao longo de sua história, ultrapassando os limites do que é possível em desempenho, funcionalidade e design. A rica história da PUMA no automobilismo remonta a 2001, quando a JORDAN GRAND PRIX se tornou a primeira equipe de Fórmula 1 a receber calçados e roupas fornecidos pela PUMA. Desde então, a PUMA colaborou com alguns dos maiores nomes do esporte, incluindo Michael Schumacher e Lewis Hamilton, e produziu o melhor produto para as melhores equipes como Mercedes-AMG Petronas F1, Scuderia Ferrari e Red Bull Racing.

A palestra do painel foi realizada no Bahrein em 1º de março e foi moderada por Noemi de Miguel, jornalista esportiva e apresentadora de televisão do canal DAZN, juntamente com especialistas — Thomas Josnik (Diretor Global de Automobilismo da PUMA), Mick Schumacher (piloto reserva da Equipe de F1 Mercedes-AMG Petronas), Gregor Huebner (Gerente sênior de Marketing Esportivo Automobilismo da PUMA) e Maurizio Sicco (Consultor em roupas de corrida de automobilismo da PUMA) — eles exploraram os marcos da PUMA no automobilismo, discutiram produtos de corrida de diferentes épocas e falaram sobre o que o automobilismo representa hoje.

Os mais recentes tênis de corrida da PUMA, SPEEDCAT PRO, foram projetados com base na funcionalidade para colaborar com os pilotos no alto desempenho na pista. Anos de inovação e tecnologia reunidos em um único sapato, o SPEEDCAT PRO usa materiais de última geração para corridas. A parte superior e o forro são feitos de tecido leve para velocidade, conforto e, claro, proteção contra incêndio. Para garantir o controle absoluto dos pedais, o SPEEDCAT PRO vem com uma sola de borracha de baixo perfil e uma cunha de EVA oferece a quantidade certa de conforto, mantendo o sapato leve e ágil. O SPEEDCAT PRO foi construído em conformidade com os mais recentes regulamentos de homologação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para equipamentos de segurança (Padrão FIA 8856-2018) para a melhor proteção nas corridas. O SPEEDCAT PRO também inclui vários elementos de design que homenageiam a herança de corrida da PUMA.

“ A PUMA tem o orgulho de comemorar seu 75º aniversário este ano e também nosso legado na indústria do automobilismo”, disse Thomas Josnik, diretor global de Automobilismo da PUMA. “ Inovação, velocidade e tecnologia sempre estiveram no centro de tudo o que fazemos, e este evento é uma homenagem ao nosso compromisso de ultrapassar fronteiras e impulsionar mudanças na indústria”.

O evento foi um primeiro passo emocionante neste ano de comemoração dos 75 anos do passado, presente e futuro da PUMA no automobilismo, destacando o compromisso da marca com a excelência e inovação em roupas de corrida.

Resumo do evento (YouTube): AQUI

Fotos do evento: AQUI

PUMA 75 Entrevista com Lewis Hamilton: AQUI

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados nos esportes em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Colabora com designers e marcas de renome para trazer influências esportivas para a moda e cultura de rua. O Grupo PUMA detém as marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 18.300 pessoas em todo o mundo e está sediada em Herzogenaurach, na Alemanha.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.