Medidata積極推動臨床試驗的多樣性，支援 超過3萬項研究，涉及900萬名試驗參與者

紐約--(BUSINESS WIRE)--達梭系統(Dassault Systèmes)旗下公司Medidata因在臨床試驗領域的突破性科技創新而聞名。該公司運行的臨床試驗已突破3萬件，試驗參與者人數超過900萬名。在Medidata平臺和生命科學解決方案提供助力的情況下，這兩項里程碑由Medidata與2,100多家全球客戶及合作夥伴共同達成。Medidata平臺和生命科學解決方案旨在支援更智慧的治療方案，改善人類健康，同時為更多的臨床試驗創造機會。

研究宣導者、Medidata病患洞察委員會主席Anne Marie Mercurio表示：「身為病患權益倡導者和研究參與者，我深知這些里程碑的重大意義。除了這些數字和資料之外，Medidata不斷致力於將 患者的觀點和意見納入試驗設計和解決方案中，幫助為臨床研究的所有參與者創造更美好、更具包容性的體驗。」

Medidata擁有極為深入且廣泛的開創性計畫平臺，這些計畫包括遠程去中心化臨床試驗、增加臨床研究的多樣性、用於試驗設計和模擬的先進人工智慧(AI)解決方案、選擇研究 中心，以及合成對照組(Synthetic Control Arm)。Medidata的技術和服務正在為客戶帶來更多價值，可協助客戶更快地達到關鍵的研發里程碑，包括為客戶平均縮短一個月的研究建構時間和兩個月的研究進行時間。

ICON營運交付部總裁 Rose Kidd評論道：「在ICON，科技是我們有效且高效滿足客戶需求的核心，我們透過自己的專有科技，並與各個領域中類似Medidata這樣的領導者合作來達成。ICON是Medidata的首個受託研究機構 (CRO)合作夥伴，與Medidata有長久的合作歷史。我們很榮幸能一起合作，創建業界領先的解決方案，進而推動臨床開發領域的一流表現。」

PTC Therapeutics臨床操作與特殊專案副總裁Maribel Hernandez表示：「罕見疾病的臨床試驗是複雜而不可預測的。自2016年成為Medidata的客戶以來，我們不斷從Medidata的經驗和創新精神中受益，並能夠更快地將新藥帶給有需要的 患者。」

Syneos Health生物統計學資深副總裁Mike McDevitt表示：「我們與Medidata合作超過16年，在此期間，Medidata致力於服務交付和臨床試驗創新，使我們能夠為客戶提供更優質的服務，並加速藥物和醫療器材的開發。Medidata在科技和臨床研究方面對業界有開創性的突出貢獻，我們很高興與他們一起慶祝這 意義重大的營運里程碑。」

Medidata執行長Pascal Daloz表示：「臨床試驗突破3萬項 的里程碑是了不起的成就，也是眾多Medidata員工辛勤工作的證明，他們為臨床試驗提供支援，在人工智慧領域開發創新，為我們的客戶提供服務，同時將病人放在首位。此外，我們還想感謝900萬名選擇參與臨床試驗，將試驗作為其醫療過程一部分的參與者，以及與我們合作推進人類健康的客戶。對我們而言，一切才剛剛開始。」

利用數量龐大的試驗、病患和數據 ，Medidata為業界提供了無與倫比的成果。這些臨床研究在140多個國家進行，Medidata參與了全球近40%由 企業發起的臨床試驗。在2022年美國食品暨藥物管理局(FDA)批准的新藥中，約70%新藥的開發用到了Medidata 技術。而在罕見疾病研究這一關鍵領域，Medidata已為超過2,000項研究提供支援，共有32萬名參與者。

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Medidata是達梭系統的全資子公司，達梭系統的3DEXPERIENCE平臺致力於引領生命科學產業在個人化醫療時代中的數位轉型，它是首個涵蓋從研究到商業化全部流程的端到端科學商業平臺。

關於Medidata

Medidata正在引領生命科學的數位轉型，為數百萬病患帶來希望。Medidata 幫助生成證據和洞察，協助製藥公司、生物科技公司、醫療器材公司、診斷公司和學術研究人員加速創造價值，盡量降低風險並促使結果最佳化。目前，作為全球備受信賴的臨床開發、商業化和真實世界資料平臺，Medidata平臺已為全球超過2,100家客戶和合作夥伴所採用，擁有超過100萬名註冊用戶。Medidata 是達梭系統旗下公司（巴黎泛歐交易所：FR0014003TT8, DSY.PA），總部位於紐約市，並在全球眾多國家和地區設立分公司，以因應當地客戶的需求。更多資訊敬請造訪www.medidata.com，並透過@Medidata關注我們。

關於達梭系統

達梭系統是為全球客戶提供3DEXPERIENCE解決方案的業界領導者，致力於成為人類發展的催化劑。我們為企業和民眾提供可協同作業的3D虛擬環境來推動永續創新。利用達梭系統的3DEXPERIENCE平臺和應用軟體，我們的客戶可創造真實世界的虛擬分身體驗，從而突破創新、學習和生產的極限，為病患、人民和消費者創造更永續的世界。達梭系統為140多個國家超過30萬個不同產業、不同規模的客戶帶來價值。如欲瞭解更多資訊，敬請造訪：www.3ds.com。

3DEXPERIENCE®、Compass圖示、3DS標誌、CATIA、BIOVIA、GEOVIA、SOLIDWORKS、3DVIA、ENOVIA、NETVIBES、MEDIDATA、CENTRIC PLM、3DEXCITE、SIMULIA、DELMIA和IFWE是達梭系統（法國“sociétéeuropéenne”凡爾賽商業註冊編號 # B 322 306 440）或其子公司在美國和／或其他國家或地區的註冊商標。