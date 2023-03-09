Medidata 积极推动临床试验多样性，支持超过3万项试验和900万名试验参与者

纽约--(BUSINESS WIRE)--以临床试验领域的突破性创新而闻名的达索系统(Dassault Systèmes) 旗下公司Medidata近日宣布，其平台运行的临床试验已突破3万项，参与者人数超过900万名。这两项里程碑由Medidata携手2,100多家全球客户及合作伙伴共同达成，在Medidata平台和生命科学解决方案支持下，赋能更智能的治疗方案，让更多患者获益，同时也推动更多试验的成功。

研究倡导者、Medidata患者洞察委员会主席Anne Marie Mercurio表示：“ 作为一名患者代表和研究参与者，我深知这些里程碑的重大意义。在数字和数据之外，Medidata不断致力于将患者的观点和意见纳入试验设计和解决方案中，以此为临床研究的所有参与者创造更美好、更具包容性的体验。”

Medidata拥有极为深入且广泛的开创性项目平台，包括远程智能临床试验（DCT）、临床研究中的多样性提升、以及用于试验设计和模拟、研究中心选择和合成对照组的先进的人工智能(AI)解决方案。此外，Medidata的技术和服务正在为客户带来更多价值，可帮助客户更快地达到关键的研发里程碑，包括为客户平均缩短一个月的研究建库时间和两个月的研究执行时间。

ICON运营交付部总裁 Rose Kidd评论道：“ 在ICON，技术是我们有效且高效满足客户需求的核心，为了实现这一点，我们通过自己的专有技术，并与各个领域中类似Medidata这样的领导者合作。作为Medidata的首个合同研究机构(CRO)合作伙伴，ICON与Medidata有着悠久的合作历史。我们很荣幸能一起合作，构建行业领先的解决方案，进而推动临床开发领域的最佳表现。”

PTC Therapeutics临床运营与特殊项目副总裁Maribel Hernandez表示：“ 罕见病的临床试验是复杂而难以预测的。自我们2016年成为Medidata的客户以来，我们不断从Medidata的经验和创新精神中受益，并且能够更快地将新药带给有需要的患者。”

Syneos Health生物统计学高级副总裁Mike McDevitt表示：“ 我们与Medidata的合作已经超过16年，在此期间，Medidata对于服务交付和临床试验创新的专注，使我们能够为客户提供更优质的服务，并加速药物和医疗器械的开发。Medidata在技术和临床研究方面为行业做出了开创性的突出贡献，我们很高兴与他们一同庆祝此次意义重大的运营里程碑。”

Medidata首席执行官Pascal Daloz表示：“ 临床试验突破3万项，这一里程碑是一个了不起的成就。这是Medidata员工辛勤工作的证明，他们为临床试验提供支持，在人工智能领域开发创新，为我们的客户提供服务的同时始终将患者放在首位。我们感谢这900万名选择参与临床试验，将试验作为其医疗旅程一部分的参与者，以及与我们合作推进人类健康的客户。对我们而言，一切才刚刚开始。”

利用这一数量庞大的试验、患者和数据，Medidata为行业提供了无可比拟的成果。在140多个国家和地区，Medidata参与了全球近40%由企业发起的临床试验。2022年美国食品和药物管理局(FDA)批准的新药中，约70%使用了Medidata技术。而在罕见病研究这一关键领域，Medidata已为超过2,000项研究提供了支持，共有32万名患者参与其中。

了解更多信息，请参阅Medidata概况介绍，并访问我们的官网奖项和荣誉页面。

Medidata是达索系统的全资子公司，达索系统的3DEXPERIENCE平台致力于引领生命科学行业在个性化医疗时代中的数字化转型，它是首个覆盖端到端、涵盖从研究到商业化全流程的科学商业平台。

关于Medidata

Medidata 正在引领生命科学的数字化转型，为数百万患者带来希望。Medidata 帮助生成证据和洞见，助力制药公司、生物科技公司、医疗器械公司、诊断公司和学术研究人员加速创造价值，最大限度地降低风险并优化结果。目前，作为全球备受信赖的临床开发、商业化和真实世界数据平台，Medidata平台已为全球2100多家客户和合作伙伴所采用，拥有超过1,000,000名注册用户。Medidata 是 Dassault Systèmes 旗下公司（巴黎泛欧交易所：FR0014003TT8, DSY.PA），总部位于纽约市，并在全球众多国家和地区设立分公司，满足当地客户的需求。2015年，Medidata正式进入中国市场并在北京、上海成立分公司，为中国客户提供即时、专业的服务。更多信息敬请访问Medidata官网 www.medidata.com/cn 并关注Medidata官方微信号。

关于达索系统

作为一家为全球客户提供3DEXPERIENCE解决方案的行业领导者，达索系统致力于成为人类发展进程的催化剂。我们为企业和客户提供可协同的3D虚拟空间来推动可持续创新。利用达索系统的3DEXPERIENCE平台和行业解决方案，我们的客户对真实世界进行数字孪生，从而突破创新、学习和生产的界限，为患者、居民和消费者打造了一个更可持续的世界。达索系统为140多个国家超过30万个不同行业、不同规模的客户带来价值。如欲了解更多信息，敬请访问：www.3ds.com

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