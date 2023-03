Medidata stimuleert diversiteit in klinische onderzoeken, met meer dan 30.000 studies en 9 miljoen deelnemers

Medidata, a Dassault Systèmes company, has exceeded 30,000 clinical trials and 9 million study participants. These milestones, achieved together with more than 2,100 global customers and partners, have been fueled by Medidata’s platform and life sciences solutions that power smarter treatments and healthier people, while driving greater access to trials.

Medidata, a Dassault Systèmes company, has exceeded 30,000 clinical trials and 9 million study participants. These milestones, achieved together with more than 2,100 global customers and partners, have been fueled by Medidata’s platform and life sciences solutions that power smarter treatments and healthier people, while driving greater access to trials.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Medidata, een bedrijf van Dassault Systèmes dat bekend staat om zijn baanbrekende technologische innovaties in klinische onderzoeken, heeft meer dan 30.000 klinische onderzoeken en 9 miljoen studiedeelnemers overtroffen. Deze mijlpalen, bereikt samen met meer dan 2.100 wereldwijde klanten en partners, werden gevoed door de platform- en biowetenschappelijke oplossingen van Medidata die zorgen voor slimmere behandelingen en gezondere mensen, terwijl ze een betere toegang tot onderzoeken bevorderen.

" Als pleitbezorger van patiënten en studiedeelnemer begrijp ik het belang van deze mijlpalen," aldus Anne Marie Mercurio, onderzoeksadvocaat en voorzitter van de Raad van Bestuur van Medidata Patient Insights. " En afgezien van de cijfers en de gegevens, helpt de voortdurende inzet van Medidata om de stem van de patiënt te laten doordringen in onderzoeksontwerpen en -oplossingen, om een betere en meer inclusieve ervaring te creëren voor alle deelnemers aan klinische onderzoeken."

Medidata heeft het diepste, breedste platform van baanbrekende programma's, waaronder gedecentraliseerde klinische onderzoeken, toenemende diversiteit in klinische onderzoeken en geavanceerde AI-oplossingen voor studie-ontwerp en -simulatie, locatieselectie en synthetische controlearmen. En Medidata-technologieën en -diensten zorgen voor meer waarde voor klanten, waardoor kritieke ontwikkelingsmijlpalen sneller worden bereikt, waaronder een gemiddelde besparing van een maand in de opbouwtijd van het onderzoek en twee maanden in het uitvoeren van onderzoeken.

Rose Kidd, president, Operations Delivery bij ICON, merkte op: " Bij ICON is technologie de kern van hoe we op een effectieve en efficiënte manier aan de behoeften van de klant voldoen, via onze eigen gepatenteerde technologieën om samen te werken met leiders in hun vakgebied zoals Medidata. ICON heeft een lange geschiedenis met Medidata als eerste CRO-partner. We zijn er trots op om samen te werken om toonaangevende oplossingen te creëren die de beste prestaties in klinische ontwikkeling stimuleren."

Maribel Hernandez, vice president, Clinical Operations & Special Projects bij PTC Therapeutics, verklaarde: " Klinische onderzoeken naar zeldzame ziekten zijn complex en onvoorspelbaar. Sinds we in 2016 klant zijn geworden van Medidata, hebben we geprofiteerd van hun ervaring en innovatieve geest, en hebben we aan efficiëntie gewonnen om nieuwe medicijnen naar patiënten in nood te brengen."

Mike McDevitt, senior vice president, Biometrics bij Syneos Health, stelde: " We werken al meer dan 16 jaar samen met Medidata en gedurende deze tijd heeft de toewijding van het bedrijf aan het leveren van diensten en de innovatie van klinische proeven Syneos Health verder in staat gesteld om onze klanten van dienst te zijn en de ontwikkeling van medicijnen en apparaten te versnellen. Medidata heeft baanbrekende bijdragen geleverd aan technologie en klinisch onderzoek – bijdragen die opvallen in onze branche – en we zijn verheugd om samen met hen deze belangrijke operationele mijlpalen te vieren."

" Deze mijlpaal van 30.000 onderzoeken is een opmerkelijke prestatie en een bewijs van het harde werk van zovelen bij Medidata die studies ondersteunen, innovaties in AI ontwikkelen en onze klanten van dienst zijn terwijl de patiënt op de eerste plaats komt," gaf Pascal Daloz, CEO van Medidata, te kennen. " We danken de 9 miljoen studiedeelnemers die klinische onderzoeken hebben gekozen als onderdeel van hun zorgtraject en de klanten die met ons hebben samengewerkt om de gezondheid van de mens te bevorderen... en we zijn nog maar net begonnen!"

Door gebruik te maken van dit volume aan onderzoeken, patiënten en gegevens, levert Medidata ongeëvenaarde resultaten in de branche. Met studies uitgevoerd in meer dan 140 landen, is Medidata betrokken bij bijna 40% van de door bedrijven geïnitieerde onderzoekstarts wereldwijd. Ongeveer 70% van de nieuwe geneesmiddelen die door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) werden goedgekeurd in 2022 zijn ontwikkeld met Medidata-software. En op het kritieke gebied van onderzoek naar zeldzame ziekten heeft Medidata meer dan 2.000 onderzoeken ondersteund die meer dan 320.000 deelnemers vertegenwoordigen.

Zie onze Medidata-factsheet en bekijk onze awards en erkenning voor meer informatie.

Medidata is een volledige dochteronderneming van Dassault Systèmes, dat met zijn 3DEXPERIENCE-platform gepositioneerd is om de digitale transformatie van biowetenschappen in het tijdperk van gepersonaliseerde geneeskunde te leiden met het eerste end-to-end wetenschappelijke en zakelijke platform, van onderzoek tot commercialisering.

