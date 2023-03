Medidata favorise la diversité dans les essais cliniques, avec plus de 30 000 études et 9 millions de participants

Medidata, a Dassault Systèmes company, has exceeded 30,000 clinical trials and 9 million study participants. These milestones, achieved together with more than 2,100 global customers and partners, have been fueled by Medidata’s platform and life sciences solutions that power smarter treatments and healthier people, while driving greater access to trials.

Medidata, a Dassault Systèmes company, has exceeded 30,000 clinical trials and 9 million study participants. These milestones, achieved together with more than 2,100 global customers and partners, have been fueled by Medidata’s platform and life sciences solutions that power smarter treatments and healthier people, while driving greater access to trials.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Renommée pour ses innovations technologiques révolutionnaires dans le domaine des essais cliniques, Medidata, une entreprise de Dassault Systèmes, a réalisé plus de 30 000 essais cliniques avec plus de 9 millions de participants aux études. Ces étapes majeures, atteintes grâce à plus de 2 100 clients et partenaires mondiaux, ont été alimentées par la plateforme de Medidata et ses solutions pour les sciences de la vie qui permettent des traitements plus intelligents pour des personnes en meilleure santé, tout en élargissant l'accès aux essais.

« En tant que défenseure des patients et participante à des études, je comprends le sens de ces étapes majeures », a déclaré Anne Marie Mercurio, défenseure de la recherche et présidente du conseil d'administration de Medidata Patient Insights. « Et au-delà des chiffres et des données, la volonté permanente de Medidata d'insuffler la voix des patients dans les conceptions et les solutions des essais, contribue à créer une expérience plus riche et plus inclusive pour tous les participants aux études cliniques ».

Medidata dispose de la plateforme la plus exhaustive et la plus large de programmes innovateurs, notamment les essais cliniques décentralisés, l'augmentation de la diversité dans les études cliniques, et les solutions avancées d'IA pour la conception et la simulation d'essais, la sélection de sites, et les bras à contrôle synthétique. Les technologies et les services de Medidata créent plus de valeur pour les clients, en les aidant à parvenir plus rapidement aux étapes essentielles du développement, notamment en économisant un mois en moyenne sur le temps de préparation des études et deux mois sur leur mise en œuvre.

Rose Kidd, présidente d'Operations Delivery chez ICON, a signalé : « Chez ICON, la technologie se trouve au cœur de notre méthode pour répondre aux besoins de nos clients de manière efficace et efficiente, grâce à nos technologies exclusives et à notre collaboration avec des leaders, chacun dans leurs domaines, comme Medidata. ICON a un long passé avec Medidata, son premier partenaire CRO. Nous sommes fiers de travailler ensemble pour créer des solutions de pointe permettant d'obtenir les meilleurs résultats dans le domaine du développement clinique ».

Maribel Hernandez, vice-présidente des opérations cliniques et des projets spéciaux chez PTC Therapeutics, a déclaré : « Dans le domaine des maladies rares, les essais cliniques sont complexes et imprévisibles. En devenant client de Medidata en 2016, nous avons bénéficié de leur expérience et de leur esprit d'innovation, et avons gagné en efficacité pour fournir des médicaments inédits aux patients qui en ont besoin ».

Mike McDevitt, vice-président senior de Biométrie chez Syneos Health, a déclaré : « Nous collaborons avec Medidata depuis plus de 16 ans et, durant toutes ces années, l'engagement de la société envers la prestation de services et l'innovation en matière d'essais cliniques a permis à Syneos Health de satisfaire ses clients et d'accélérer le développement de médicaments et d'équipements. Medidata a fait des apports révolutionnaires à la technologie et à la recherche clinique - des contributions emblématiques dans notre secteur - et nous sommes heureux de nous joindre à eux pour saluer ces étapes opérationnelles majeures ».

« Ce cap des 30 000 essais est une réalisation remarquable et un témoignage du travail acharné de tant de personnes chez Medidata qui soutiennent les essais, développent des innovations en IA et sont au service de nos clients tout en faisant passer les patients en premier », a déclaré Pascal Daloz, CEO de Medidata. « Nous remercions les 9 millions de participants aux essais qui ont choisi les essais cliniques dans le cadre de leur parcours de santé, et également les clients qui se sont associés à nous pour faire progresser la santé humaine ... Et ce n'est que le début ! »

Forte de cette quantité d'essais, de patients et de données, Medidata fournit des résultats inégalés dans le secteur. Avec des études menées dans plus de 140 pays, Medidata participe à près de 40 % des démarrages d'essais initiés par les entreprises au niveau mondial. Environ 70 % des nouveaux médicaments approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) américaine en 2022 ont été développés grâce au logiciel Medidata. Et dans le domaine essentiel de la recherche sur les maladies rares, Medidata a soutenu plus de 2 000 études comportant plus de 320 000 participants.

Consultez la fiche descriptive de Medidata, examinez nos prix et distinctions pour en savoir plus.

Medidata est une filiale à 100 % de Dassault Systèmes qui, grâce à sa plateforme 3DEXPERIENCE, est bien positionnée pour mener la transformation numérique des sciences de la vie vers l'ère de la médecine personnalisée grâce à la première plateforme scientifique et commerciale de bout en bout, de la recherche à la commercialisation.

À propos de Medidata

Medidata mène la transformation numérique des sciences de la vie, créant de l'espoir pour des millions de patients. Medidata contribue à produire des preuves et des informations qui permettront aux entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux et de diagnostic, ainsi qu'aux chercheurs universitaires à accélérer la valeur, à minimiser les risques et à optimiser les résultats. Plus d'un million d'utilisateurs enregistrés provenant de plus de 2 100 clients et partenaires, accèdent à la plateforme la plus fiable au monde pour le développement clinique, le commerce et les données du monde réel. Medidata, une entreprise de Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA), a son siège social à New York et dispose de bureaux dans le monde entier pour répondre aux besoins de ses clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.medidata.com et suivez-nous sur @Medidata.

À propos de Dassault Systèmes

La société 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes est un catalyseur du progrès humain. Nous fournissons aux entreprises et aux individus des environnements virtuels 3D collaboratifs pour imaginer des innovations durables. En créant des expériences jumelles virtuelles du monde réel grâce à notre plateforme et nos applications 3DEXPERIENCE, nos clients repoussent les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production afin de créer un monde plus durable pour les patients, les citoyens et les consommateurs. Dassault Systèmes ajoute de la valeur à plus de 300 000 clients de toutes tailles, dans tous les secteurs, dans plus de 140 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, l'icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, et IFWE sont des marques commerciales ou déposées de Dassault Systèmes, une « société européenne » française (registre du commerce de Versailles n° B 322 306 440), ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

