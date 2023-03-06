日本裾野市正在測試提醒司機注意道路黑冰的LED系統

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--裾野市、Stanley Electric Co., Ltd.、Kaga FEI Co., Ltd.、NTT Communications Corporation和達梭系統(Dassault Systèmes K.K.)今天聯合宣布，2月10日至3月31日期間，一個使用四家公司共同開發的智慧路燈來為司機提供透明結冰（「黑冰」）警告的系統正在日本裾野市的一條公共道路上接受測試。此項測試將驗證該系統在裾野市公共區域防止汽車打滑和行人跌倒的有效性。

為了進行測試，裾野市石脅(Ishiwaki)村Yanagibata橋前的一根燈桿上安裝了一個智慧路燈，可在路面上投射照明警告（「路面結冰」）。測試期間，先收集來自智慧路燈上的邊緣人工智慧攝影機和感測器的資料，然後透過行動通訊傳輸至分析中心，相關分析包括對比測試前後該地點與結冰有關的事故數量。此外，還將對居民進行調查，以瞭解他們對與結冰有關危險的意識是否因此系統的運作而改變。

各公司發揮的作用如下：

Stanley Electric：

開發、製造和供應LED路燈和照明投影設備

Kaga FEI：

提供邊緣人工智慧攝影機和感測器

開發嵌入式人工智慧系統

NTT Communications：

實作行動通訊(IoT Connect Mobile ® TypeS 1 )

TypeS ) 提供平臺對所收集的資料進行視覺化和儲存(Things Cloud®2)

達梭系統：

提供虛擬分身 3 平臺（3DEXPERIENCE © 平臺）

平臺（3DEXPERIENCE 平臺） 根據系統和地形資料來打造虛擬分身，實作資料視覺化和場景分析

一旦系統被證明是完全可靠和有效的，將在其他城市進行廣泛部署，同時還會在道路照明尚未普及的新興國家推廣智慧路燈的使用。此外，透過將該系統的資料與天氣資料等相結合，將有可能提供與天氣有關的增強型駕駛資訊，如預期下雪地區的交通擁塞預測，以此來幫助司機充分瞭解相關資訊，同時也能為道路和交通管理者的工作提供支援。

NTT Com的KOEL4設計工作室將加入該專案，以幫助研究相關的商業應用機會。該系統預計可應用於眾多商業領域，如購物中心和其他商業設施，以及公開徵集並由私人出資的日本城市公園維護和管理計畫Park-PFI。

裾野市以「日本公民導向型市政廳的領導者」為口號，正在透過引進通用設計的步行空間、先進的技術和資料分析能力，來積極地實現城市地區的現代化，旨在到2025年實現每年事故零死亡和受傷少於200人的目標。

1 IoT Connect Mobile® TypeS是一種根據eSIM的行動數據通訊服務。

2 Things Cloud®是一個物聯網平臺，透過針對特定商業環境客製的互聯感測器和設備，將資料收集、視覺化、分析和管理功能封裝在一起。

3 虛擬分身不僅僅是現實世界的數位拷貝，也是以數學模型為基礎和科學原理來展現現實世界。

4 KOEL設計工作室於2020年4月在NTT Com的創新中心內成立，專注於創造新業務。

關於Stanley Electric

Stanley Electric Co., Ltd.成立於1920年，從事汽車燈泡和其他特種燈泡的生產和銷售。如今，公司向大型汽車製造商提供的產品在全世界都享有盛譽。從1976年世界上首個商用高亮度LED開始，公司已經開發了許多能提升安全性和節能性的零件和其他電子產品，如智慧路燈。歡迎造訪https://www.stanley.co.jp/

關於Kaga FEI

Kaga FEI Co., Ltd.是一家電子貿易公司，銷售用於汽車、影音設備、通訊設備和資訊處理設備的消費及工業電子元件和產品。公司及其全球合作夥伴還針對全球市場提供技術支援和將商業產品與技術相結合的解決方案服務，如電子製造服務。歡迎造訪https://www.kagafei.com/jp/

關於NTT Communications

NTT Communications幫助企業利用管理式資訊科技基礎架構解決方案來因應其資訊技術環境中的複雜性問題和風險，致力於解決全球技術挑戰。NTT Communications的解決方案建基於其遍佈環球之基礎架構，包括領先業界、覆蓋超過190多個國家/地區的一級公共和私人網路，以及逾50萬平方公尺的世界頂尖資料中心設施。作為DOCOMO集團企業業務服務和解決方案的核心供應商，我們在全球為產業和社會重建、新工作方式、社區數位化轉型提供支援，以此來為客戶創造價值。NTT集團旗下機構包括NTT Ltd.、NTT Data和NTT DOCOMO。

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關於達梭系統

作為一家為全球客戶提供3DEXPERIENCE解決方案的產業領導者，達梭系統致力於成為人類發展過程的催化劑。我們為企業和客戶提供可協同的虛擬空間來推動永續創新。利用達梭系統的3DEXPERIENCE平臺和產業解決方案，我們的客戶對真實世界進行「虛擬分身」，從而突破創新、學習和生產的界限。

達梭系統擁有2萬名員工，為140多個國家超過30萬個不同行業、不同規模的客戶帶來價值。如需瞭解更多資訊，敬請造訪：https://www.3ds.com

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