日本裾野市正在测试提醒司机注意道路黑冰的LED系统

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--裾野市、Stanley Electric Co., Ltd.、Kaga FEI Co., Ltd.、NTT Communications Corporation和达索系统(Dassault Systèmes K.K.)今天联合宣布，2月10日至3月31日期间，一个使用四家公司共同开发的智能路灯来为司机提供透明结冰（“黑冰”）警告的系统正在日本裾野市的一条公共道路上接受测试。此项测试将验证该系统在裾野市公共区域防止汽车打滑和行人跌倒的有效性。

为了进行测试，裾野市石胁(Ishiwaki)村Yanagibata桥前的一根灯杆上安装了一个智能路灯，可在路面上投射照明警告（“路面结冰”）。测试期间，先收集来自智能路灯上的边缘人工智能摄像头和传感器的数据，然后通过移动通信传输至分析中心，相关分析包括对比测试前后该地点与结冰有关的事故数量。此外，还将对居民进行调查，以了解他们对与结冰有关危险的意识是否因此系统的运行而改变。

各公司发挥的作用如下：

Stanley Electric：

开发、制造和供应LED路灯和照明投影设备

Kaga FEI：

提供边缘人工智能摄像头和传感器

开发嵌入式人工智能系统

NTT Communications：

实施移动通信(IoT Connect Mobile ® TypeS 1 )

TypeS ) 提供平台对所收集的数据进行可视化和存储(Things Cloud®2)

达索系统：

提供虚拟孪生 3 平台（3DEXPERIENCE © 平台）

平台（3DEXPERIENCE 平台） 根据系统和地形数据来打造虚拟孪生，实施数据可视化和场景分析

一旦系统被证明是完全可靠和有效的，将在其他城市进行广泛部署，同时还会在道路照明尚未普及的新兴国家推广智能路灯的使用。此外，通过将该系统的数据与天气数据等相结合，将有可能提供与天气有关的增强型驾驶信息，如预期下雪地区的交通拥堵预测，以此来帮助司机更好地了解相关信息，同时也能为道路和交通管理者的工作提供支持。

NTT Com的KOEL4设计工作室将加入该项目，以帮助研究相关的商业应用机会。该系统预计可应用于众多商业领域，如购物中心和其他商业设施，以及公开征集并由私人出资的日本城市公园维护和管理计划Park-PFI。

裾野市以“日本公民导向型市政厅的领导者”为口号，正在通过引入通用设计的步行空间、先进的技术和数据分析能力，来积极地实现城市地区的现代化，旨在到2025年实现每年事故零死亡和受伤少于200人的目标。

1 IoT Connect Mobile® TypeS是一种基于eSIM的移动数据通信服务。

2 Things Cloud®是一个物联网平台，通过针对特定商业环境定制的互联传感器和设备，将数据收集、可视化、分析和管理功能打包在一起。

3 虚拟孪生不仅仅是现实世界的数字拷贝，也是基于数学模型和科学原理来展现现实世界。

4 KOEL设计工作室于2020年4月在NTT Com的创新中心内成立，专注于创造新业务。

关于Stanley Electric

Stanley Electric Co., Ltd.成立于1920年，从事汽车灯泡和其他特种灯泡的生产和销售。如今，公司向大型汽车制造商提供的产品在全世界都享有盛誉。从1976年世界上首个商用高亮度LED开始，公司已经开发了许多能提升安全性和节能性的部件和其他电子产品，如智能路灯。欢迎访问https://www.stanley.co.jp/

关于Kaga FEI

Kaga FEI Co., Ltd.是一家电子贸易公司，销售用于汽车、影音设备、通信设备和信息处理设备的消费和工业电子器件和产品。公司及其全球合作伙伴还面向全球市场提供技术支持和将商业产品与技术相结合的解决方案服务，如电子制造服务。欢迎访问https://www.kagafei.com/jp/

关于NTT Communications

NTT Communications帮助企业利用管理式信息科技基础设施解决方案来应对其信息技术环境中的复杂性问题和风险，致力于解决全球技术挑战。NTT Communications的解决方案建基于其遍布环球之基础设施，包括领先业界、覆盖超过190多个国家/地区的一级公共和私人网络，以及逾50万平方米的世界顶尖数据中心设施。作为DOCOMO集团企业业务服务和解决方案的核心供应商，我们在全球为行业和社会重建、新工作方式、社区数字化转型提供支持，以此来为客户创造价值。NTT集团旗下机构包括NTT Ltd.、NTT Data和NTT DOCOMO。

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关于达索系统

作为一家为全球客户提供3DEXPERIENCE解决方案的行业领导者，达索系统致力于成为人类发展进程的催化剂。我们为企业和客户提供可协同的虚拟空间来推动可持续创新。利用达索系统的3DEXPERIENCE平台和行业解决方案，我们的客户对真实世界进行‘虚拟孪生’，从而突破创新、学习和生产的界限。

达索系统拥有2万名员工，为140多个国家超过30万个不同行业、不同规模的客户带来价值。如需了解更多信息，敬请访问：https://www.3ds.com

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