TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Susono City, Stanley Electric Co., Ltd., Kaga FEI Co., Ltd., NTT Communications Corporation en Dassault Systèmes K.K. kondigden vandaag gezamenlijk aan dat een systeem om bestuurders te waarschuwen voor transparant ("zwart") ijs met behulp van een slimme straatlantaarn, ontwikkeld door de vier bedrijven, van 10 februari tot 31 maart wordt getest op een openbare weg in Susono, Japan. De test zal de doeltreffendheid van het systeem bij het voorkomen van slippartijen en valpartijen van voetgangers in een openbaar gebied van Susono verifiëren.

Voor de test werd een slimme straatlantaarn die een verlichte waarschuwing ("Caution Ice") op het wegdek projecteert, geïnstalleerd op een lichtmast voor de Yanagibata-brug in Ishiwaki, Susono City.

