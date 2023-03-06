Radisys的「Engage媒體伺服器」為Kontron Transportation針對任務關鍵型服務的交通產品組合提供補充

奧勒岡州希爾斯波洛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--開放式電信解決方案的全球領導者Radisys® Corporation宣布，為關鍵任務網路提供專用端對端通訊解決方案的全球領先供應商Kontron Transportation已選擇Radisys的「Engage媒體伺服器」來補足其內部關鍵任務(MCX)產品套件。Radisys解決方案提供全面、順暢的媒體管理功能，可協助Kontron Transportation簡化營運並提高效率，同時確保鐵路調度員和列車操作員之間保持安全可靠的音訊廣播。

Radisys的「Engage媒體伺服器」將為Kontron Transportation獨特的呼叫處理需求提供支援，並提供與Kontron Transportation網路功能虛擬化基礎架構(NFVi)相容的軟體。Radisys還提供電信級客戶支援，幫助Kontron Transportation滿足其客戶嚴格的服務可用性需求。

Kontron Transportation產品負責人Michael Mikulandra表示：「Kontron Transportation致力於開發高度安全的新一代鐵路行動通訊系統，該系統將幫助基礎架構管理人員支援現有應用程式並啟用各種新應用程式，逐步實現鐵路系統數位化轉型。Radisys業界領先的媒體伺服器，結合其全面的專業服務，將成為Kontron為交通業開發的關鍵任務通訊解決方案的補充，因為該解決方案需要先進的媒體處理能力來確保即時通訊應用程式。」

Radisys資深副總裁兼媒體、核心網和應用程式主管Al Balasco表示：「我們很高興Kontron Transportation選擇Radisys，利用我們可擴充、可互通的創新型先進媒體處理能力，來幫助實現下一代關鍵通訊服務。此舉證明Radisys技術的靈活性可以大規模地服務於廣泛的公共和私人網路應用程式，並具有任務關鍵型應用程式所要求的可靠性。」

歡迎在巴賽隆納世界行動通訊大會(MWC)上參觀Radisys展臺

歡迎在2023年巴賽隆納世界行動通訊大會上進一步瞭解Radisys的「Engage媒體伺服器」和整個「Engage數位平臺」，敬請參觀5B81展臺，或聯絡open@radisys.com，安排與Radisys媒體伺服器專家會面。

關於Radisys

Radisys是開放式電信解決方案和服務的全球領導者。其分散式平臺和整合服務利用開放式參考架構和標準以及開放式軟體和硬體，使服務提供者能夠推動開放的數位化轉型。從數位端點到分散的開放存取和核心解決方案，再到沉浸式數位應用程式和參與平臺，Radisys提供端對端的解決方案組合。其世界一流且經驗豐富的網路服務組織提供全生命週期服務，幫助服務提供者以最佳化的擁有權總成本建置和營運高度可擴充的高效能網路。如需瞭解更多資訊，請造訪www.Radisys.com。

關於Kontron Transportation

Kontron Transportation是全球領先的關鍵任務網路專用端對端通訊解決方案供應商，致力於為客戶提供量身打造的解決方案，支援他們因應通訊挑戰。公司關注的重點領域是以永續的高效率方式可靠、安全地生產、運輸和處理語音、資料和視訊資訊。核心產品組合包括GSM-Railways、FRMCS（未來鐵路行動通訊系統）、MCx（公共網路上的關鍵任務）、4G/5G公共網路解決方案和側重於資料處理的IIoT解決方案。主要客戶為歐洲各地的鐵路和公共交通營運商。作為歐洲研究倡議計畫「Shift2Rail」的協會成員，Kontron Transportation持續推動新一代關鍵任務網路寬頻解決方案向前發展。公司擁有450多名員工，在歐洲各地設有10個辦事處，總部位於維也納。如需瞭解更多資訊，請造訪www.kontron.com/ktrdn。

Radisys®是Radisys的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。