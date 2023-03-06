Radisys的“Engage媒体服务器”为Kontron Transportation针对任务关键型服务的交通产品组合提供补充

俄勒冈州希尔斯伯勒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--开放式电信解决方案的全球领导者Radisys® Corporation宣布，为关键任务网络提供专用端到端通信解决方案的全球领先供应商Kontron Transportation已选择Radisys的“Engage媒体服务器”来补充其内部关键任务(MCX)产品套件。Radisys解决方案提供全面、无缝的媒体管理功能，可助力Kontron Transportation简化运营并提高效率，同时确保铁路调度员和列车操作员之间保持安全可靠的音频传输。

Radisys的“Engage媒体服务器”将为Kontron Transportation独特的呼叫处理需求提供支持，并提供与Kontron Transportation网络功能虚拟化基础设施(NFVi)兼容的软件。Radisys还提供电信级客户支持，帮助Kontron Transportation满足其客户严格的服务可用性需求。

Kontron Transportation产品负责人Michael Mikulandra表示：“ Kontron Transportation致力于开发高度安全的新一代铁路移动通信系统，该系统将帮助基础设施管理人员支持现有应用并启用各种新应用，逐步实现铁路系统数字化转型。Radisys业界领先的媒体服务器，结合其全面的专业服务，将成为Kontron为交通行业开发的关键任务通信解决方案的补充，因为该解决方案需要先进的媒体处理能力来为实时通信应用保驾护航。”

Radisys高级副总裁兼媒体、核心网和应用主管Al Balasco表示：“ 我们很高兴Kontron Transportation选择Radisys，利用我们可扩展、可互操作的创新型先进媒体处理能力，来帮助实现下一代关键通信服务。此举证明Radisys技术的灵活性可以大规模地服务于广泛的公共和私人网络应用，并具有任务关键型应用所要求的可靠性。”

欢迎在巴塞罗那世界移动通信大会(MWC)上参观Radisys展台

欢迎在2023年巴塞罗那世界移动通信大会上进一步了解Radisys的“Engage媒体服务器”和整个“Engage数字平台”，敬请参观5B81展台，或联系open@radisys.com，安排与Radisys媒体服务器专家会面。

关于Radisys

Radisys是开放式电信解决方案和服务的全球领导者。其分散式平台和集成服务利用开放式参考架构和标准以及开放式软件和硬件，使服务提供商能够推动开放的数字化转型。从数字端点到分散的开放访问和核心解决方案，再到沉浸式数字应用和参与平台，Radisys提供端到端的解决方案组合。其世界一流且经验丰富的网络服务组织提供全生命周期服务，帮助服务提供商以优化的总拥有成本构建和运营高度可扩展的高性能网络。如需了解更多信息，请访问www.Radisys.com。

关于Kontron Transportation

Kontron Transportation是全球领先的关键任务网络专用端到端通信解决方案供应商，致力于为客户提供量身定制的解决方案，支持他们应对通信挑战。公司关注的重点领域是以可持续的高效方式可靠、安全地生产、运输和处理语音、数据和视频信息。核心产品组合包括GSM-Railways、FRMCS（未来铁路移动通信系统）、MCx（公共网络上的关键任务）、4G/5G公共网络解决方案和侧重于数据处理的IIoT解决方案。主要客户为欧洲各地的铁路和公共交通运营商。作为欧洲研究倡议计划“Shift2Rail”的协会成员，Kontron Transportation持续推动新一代关键任务网络宽带解决方案向前发展。公司拥有450多名员工，在欧洲各地设有10个办事处，总部位于维也纳。如需了解更多信息，请访问www.kontron.com/ktrdn。

Radisys®是Radisys的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。