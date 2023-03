Engage Media Server de Radisys complète le portefeuille de produits de Kontron Transportation pour les services critiques

HILLSBORO, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Radisys® Corporation, un leader mondial en solutions de télécommunications ouvertes, annonce la sélection par Kontron Transportation, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions complètes de communication à destination des réseaux critiques, de son serveur Engage Media Server pour compléter la suite interne de produits essentiels à la mission (MCX) de l’entreprise. La capacité de gestion multimédia complète et transparente de la solution Radisys permettra de rationaliser les activités de Kontron Transportation et d’améliorer l'efficacité tout en garantissant une transmission audio sécurisée et fiable entre les répartiteurs du réseau ferroviaire et les opérateurs ferroviaires.

Engage Media Server de Radisys prendra en charge les exigences uniques de traitement des appels de Kontron Transportation, et fournira un logiciel compatible avec l'infrastructure de virtualisation des fonctions réseau (NFVi) de Kontron Transportation. Radisys fournira également un service télécom de qualité pour permettre à Kontron Transportation de répondre aux exigences élevées de disponibilité des services de ses clients.

« Kontron Transportation s'est donné pour mission de développer un système de communication mobile ferroviaire de nouvelle génération hautement sécurisé qui permettra aux gestionnaires d'infrastructures de prendre en charge les applications existantes et nouvelles dans leur parcours vers la transformation numérique du système ferroviaire. Le serveur multimédia leader de l'industrie de Radisys, ainsi que ses services professionnels complets, accompagneront le développement par Kontron de solutions de communication essentielles pour l'industrie du transport nécessitant des capacités de traitement multimédia avancées afin de garantir des applications de communication en temps réel », déclare Michael Mikulandra, chef de produits chez Kontron Transportation.

« Nous nous réjouissons de cette sélection par Kontron Transportation visant à mettre en place des services de communication critiques de nouvelle génération grâce à nos capacités de traitement multimédia avancées innovantes, évolutives et interopérables. Cette sélection démontre une technologie Radisys flexible capable de répondre aux besoins d’un grand nombre d'applications de réseaux publics et privés à grande échelle avec la fiabilité exigée dans les applications critiques », déclare Al Balasco, vice-président principal et responsable Media, Core and Applications chez Radisys.

À propos de Radisys

Radisys est un leader mondial en services et solutions de télécommunications ouvertes. Ses plateformes désagrégées et ses services d’intégration exploitent des architectures et des normes de référence ouvertes, combinées à un logiciel et à un matériel ouverts, permettant aux fournisseurs de services de mener une transformation numérique ouverte. Radisys propose un portefeuille de solutions de bout en bout, allant des terminaux numériques aux solutions désagrégées, ouvertes et de base, en passant par les applications et les plateformes d’engagement numériques immersives. Son organisation de services réseau expérimentée de classe mondiale, fournit des services de cycle de vie complets permettant aux fournisseurs de services de construire et d’exploiter des réseaux haute performance et hautement évolutifs, à un coût total de propriété optimal. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.Radisys.com.

À propos de Kontron Transportation

Kontron Transportation est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions complètes de communication à destination des réseaux critiques offrant à ses clients des solutions sur mesure pour leurs défis de communication. L'objectif de l'entreprise est de produire, transporter et traiter de manière fiable et sécurisée des informations vocales, de données et d’images vidéo efficacement et durablement. Son portefeuille de solutions de base comprend la technologie GSM-Railways, les solutions FRMCS (futur système de communication mobile ferroviaire), MCx (services essentiels à la mission des réseaux publics), 4G/5G pour les réseaux publics et IIoT axées sur le traitement des données. Ses principaux clients sont les opérateurs ferroviaires et de transports publics de toute l'Europe. Kontron Transportation participe au développement de la prochaine génération de solutions à large bande pour les réseaux critiques, en agissant, par exemple, en tant que membre associé de l'initiative de recherche européenne Shift2Rail. L'entreprise, dont le siège social est situé à Vienne, compte plus de 450 employés répartis sur 10 sites dans toute l'Europe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.kontron.com/ktrdn.

