Esforço rumo à era do metaverso: du EAU e Huawei assinam MoU sobre cooperação estratégica 5.5G

BARCELONA, Espanha--(BUSINESS WIRE)--No Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023, a du, da Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC) e a Huawei assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) sobre cooperação estratégica 5.5G, marcando uma nova fase de sua parceria de longa data.

Como uma das operadoras de telecomunicações de crescimento mais rápido nos EAU, a du atua em estreita cooperação com a Huawei e tem excelente desempenho em experiência em rede 5G bem como desenvolvimento de serviços, conquistando uma grande fatia do mercado do Oriente Médio. Através desta parceria, a du e a Huawei irão reforçar a cooperação em inovação 5.5G, incluindo inovação tecnológica e evolução da rede E2E, para ajudar a du a aperfeiçoar continuamente a experiência do usuário e liderar o mercado dos EAU no desenvolvimento de 5.5G.

Saleem AlBlooshi, Diretor de Tecnologia da du EAU, Cao Ming, Presidente da Linha de Produtos de Rede sem Fio da Huawei e Diretor Executivo da Huawei EAU, Liu Jiawei e outros executivos de ambas as partes participaram da cerimônia de assinatura.

Segundo o MoU, a du e a Huawei irão cooperar no 5.5G em três aspectos. Para inovação, irão visar tecnologias-chave, incluindo ELAA-MM (MIMO massivo de matriz de antena extremamente grande), IoT passiva, grande operadora virtual, entre outras, além de discutir o roteiro de evolução da rede E2E. Em termos de exploração de aplicativos, irão conduzir pesquisas sobre novos cenários e identificar possíveis aplicativos com base nos requisitos locais, como metaverso, reunião holográfica e XR. Na construção do ecossistema, irão trabalhar em conjunto com parcerias locais e mundiais do setor para formar um ecossistema 5.5G sólido e promover o sucesso comercial multilateral.

Saleem AlBlooshi, Diretor de Tecnologia da du, disse: " A du está comprometida em trabalhar com líderes do setor ao redor do mundo para criar novas soluções que nos ajudem a permanecer na vanguarda da inovação digital. Segundo a estratégia de metaverso dos EAU, nossa parceria com a Huawei irá permitir que alcancemos nossa meta de disponibilizar a tecnologia 5.5G para uso comercial e, em conjunto, possamos criar experiências imersivas de XR para usuários de alta qualidade e confiáveis. Nosso alvo é criar um ecossistema no qual todos os aspectos da vida possam se beneficiar dos recursos exclusivos que a tecnologia 5.5G tem a oferecer, desde melhoria da conectividade e velocidades mais rápidas até IoT de cenário completo e ampla cobertura."

Cao Ming, Presidente da Linha de Produtos de Rede sem Fio da Huawei, disse: " Estamos comprometidos em oferecer soluções inovadoras com base nos requisitos do usuário. Iremos trabalhar com a du na inovação 5.5G, explorar e promover tecnologias 5.5G, bem como comercializar casos de uso de alto valor baseados nos cenários locais nos EAU, para aprimorar a experiência de rede e construir um mundo digital e inteligente."

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.