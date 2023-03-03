ZCG宣佈與法拉利車隊在2023年一級方程式賽季合作

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Z Capital Group, L.L.C. ("ZCG")今天宣佈，已簽約成為法拉利車隊2023年賽季的合作夥伴。透過這項合作關係，ZCG的標誌將出現在2023年賽季一級方程式(F1)世界錦標賽第一回合巴林大獎賽的SF-23車身上。

ZCG創辦人、總裁兼執行長James Zenni表示：「ZCG與法拉利車隊同樣堅定不移地追求創新和卓越。與賽車運動中極具代表性的品牌合作，將為我們提供與全球數百萬車迷和F1愛好者互動的獨特機會。法拉利在F1悠久而傳奇的歷史中一直扮演著核心角色。我們很高興能支持車隊進入2023年賽季、追求創紀錄的第17個冠軍。」

法拉利車隊賽車營收長Lorenzo Giorgetti表示：「憑藉在世界賽車運動中的超高運作水準，我們一直在尋找具有共同的全球視野並致力於無與倫比性能的合作夥伴。我們欣然歡迎ZCG成為合作夥伴，並期望在未來一年裡強化雙方的合作。」

精彩激烈的F1賽事已成為全球極負盛名的賽車比賽之一，近年來受歡迎程度激增。僅在美國，2022年賽季22個週末大獎賽的觀眾就比上一賽季平均增加近30萬人。隨著F1賽車在全球越來越受歡迎，雙方的合作關係將使ZCG成為這項運動中極具傳奇色彩的品牌名稱。

2023年是ZCG以車隊合作夥伴身分支持F1發展的第二年，也是與法拉利車隊合作的第一年。

關於ZCG

ZCG是業界領軍企業，其業務包括私募市場資產管理、商業顧問服務、科技開發和解決方案。

近30年來，ZCG已投資約300億美元，在私募股權和信貸領域擁有業界領先的過往記錄。

ZCG在資產管理方面擁有約65億美元的資產管理規模，其投資者中不乏一些極富經驗的超大型全球機構投資者，包括退休基金、捐贈基金、基金會、主權財富基金、中央銀行和保險公司。

ZCG擁有一支由近400名專業人士組成的全球團隊。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.zcg.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。