ZCG宣布与法拉利车队在2023年一级方程式赛季合作

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Z Capital Group, L.L.C. ("ZCG")今天宣布，已签约成为法拉利车队2023赛季的合作伙伴。通过这项合作关系，ZCG的标识将出现在2023赛季一级方程式(F1)世界锦标赛第一轮巴林大奖赛的SF-23车身上。

ZCG创始人、总裁兼首席执行官James Zenni表示：“ ZCG与法拉利车队同样坚定不移地追求创新和卓越。与赛车运动中极具标志性的品牌合作将为我们提供与全球数百万车迷和F1爱好者互动的独特机会。法拉利在F1悠久而传奇的历史中一直扮演着核心角色。我们很高兴能支持车队进入2023赛季、追求创纪录的第17个冠军。”

法拉利车队首席赛车营收官Lorenzo Giorgetti表示：“ 凭借在世界赛车运动的超高运营水平，我们一直在寻找有着共同全球视野并致力于无与伦比性能的合作伙伴。我们很高兴欢迎ZCG成为合作伙伴，并期望在未来一年里深化双方的合作。”

精彩激烈的F1赛事已成为全球极负盛名的赛车比赛之一，近年来受欢迎程度激增。仅在美国，2022赛季22个周末大奖赛的观众就比上一赛季平均增加近30万人。随着F1赛车在全球越来越受欢迎，双方的合作关系将使ZCG成为这项运动中极具传奇色彩的品牌名称。

2023年是ZCG作为车队合作伙伴支持F1发展的第二年，也是与法拉利车队合作的第一年。

关于ZCG

ZCG是一家行业领军企业，其业务包括私人市场资产管理、商业咨询服务、技术开发和解决方案。

近30年来，ZCG已投资约300亿美元，在私募股权和信贷领域拥有行业领先的过往业绩。

ZCG在资产管理方面拥有约65亿美元的资产管理规模，其投资者中不乏一些极富经验的超大型全球机构投资者，包括养老基金、捐赠基金、基金会、主权财富基金、中央银行和保险公司。

ZCG拥有一支由近400名专业人士组成的全球团队。如需了解更多信息，请访问www.zcg.com。

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