ZCG kondigt samenwerking met Scuderia Ferrari aan voor Formule 1-seizoen 2023

Z Capital Group announced it has signed as a Team Partner to Scuderia Ferrari for the 2023 season (Graphic: Business Wire)

Z Capital Group, L.L.C. ('ZCG') heeft vandaag aangekondigd dat het heeft getekend als teampartner van Scuderia Ferrari voor het seizoen 2023. Door deze samenwerking zal het logo van ZCG verschijnen op de kleurstelling van de SF-23 vanaf de Grand Prix van Bahrein, de eerste ronde van het Formule 1 Wereldkampioenschap 2023.

" ZCG deelt de standvastige toewijding van Scuderia Ferrari aan innovatie en uitmuntendheid," aldus James Zenni, oprichter, president en CEO van ZCG. " Dit is een unieke kans om samen te werken met een van de meest iconische merken van de sport en om in contact te komen met miljoenen fans en Formule 1-enthousiastelingen over de hele wereld. Ferrari is een centrale speler in de lange en legendarische geschiedenis van de Formule 1. We zijn verheugd om het team te ondersteunen bij het ingaan van het seizoen 2023 in de jacht op zijn record 17e kampioenschap."

" We zijn actief op het hoogste niveau in de autosportwereld en zijn altijd op zoek naar partners die ons wereldwijde perspectief en onze toewijding aan ongeëvenaarde prestaties delen," verklaarde Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer van Scuderia Ferrari. " We zijn verheugd om ZCG als teampartner te verwelkomen en kunnen niet wachten om in het komende jaar samen voort te bouwen op deze samenwerking."

De Formule 1, nu al een van de meest opwindende en prestigieuze autosportcompetities ter wereld, is de laatste jaren enorm in populariteit gestegen. Alleen al in de Verenigde Staten trok het seizoen 2022 gemiddeld bijna 300.000 meer kijkers tijdens elk van de 22 Grand Prix-weekenden dan het voorgaande seizoen. Aangezien de Formule 1 over de hele wereld steeds populairder wordt, zal deze samenwerking ZCG op één lijn brengen met een van de meest legendarische namen in de sport.

2023 wordt het tweede jaar dat ZCG de groei van de Formule 1 ondersteunt als teampartner en het eerste jaar dat het bedrijf samenwerkt met Scuderia Ferrari.

Over ZCG

ZCG is marktleider op het gebied van vermogensbeheer voor particuliere markten, bedrijfsadviesdiensten, technologische ontwikkeling en oplossingen.

Al bijna 30 jaar hebben ZCG Principals ongeveer $ 30 miljard geïnvesteerd en hebben ze een toonaangevende staat van dienst in private equity en krediet.

ZCG heeft ongeveer $ 6,5 miljard aan beheerd vermogen in beheer en zijn investeerders behoren tot de grootste en meest geavanceerde wereldwijde institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen, stichtingen, staatsfondsen, centrale banken en verzekeringsmaatschappijen.

ZCG heeft een wereldwijd team dat bestaat uit bijna 400 professionals. Ga voor meer informatie naar www.zcg.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.