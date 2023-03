ZCG annonce un partenariat avec Scuderia Ferrari pour la saison de Formule 1 2023

Z Capital Group announced it has signed as a Team Partner to Scuderia Ferrari for the 2023 season (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Z Capital Group, L.L.C. (« ZCG ») a annoncé aujourd'hui qu'il avait signé un contrat de partenariat avec la Scuderia Ferrari pour la saison 2023. Grâce à ce partenariat, le logo de ZCG apparaîtra sur la Ferrari SF-23 lors du Grand Prix de Bahreïn, première étape du championnat du monde de Formule 1 2023.

« ZCG partage l’engagement inébranlable de Scuderia Ferrari envers l’innovation et l’excellence », a déclaré James Zenni, fondateur, président-directeur général de ZCG. « Il s’agit d’une occasion unique de collaborer avec l’une des marques les plus emblématiques du sport et de collaborer avec des millions de fans et d’amateurs de Formule 1 dans le monde entier. Ferrari a été un joueur central tout au long de la longue et riche histoire de la Formule 1. Nous sommes ravis de soutenir l’équipe alors qu’elle entame la saison 2023 dans la quête de son 17e championnat. »

« Actifs au plus haut niveau dans le monde du sport automobile, nous sommes toujours à la recherche de partenaires qui partagent notre perspective mondiale et notre dévouement à une performance inégalée », a déclaré Lorenzo Giorgetti, Directeur des recettes de Scuderia Ferrari. « Nous sommes heureux d’accueillir le ZCG en tant que partenaire et nous avons hâte de faire évoluer ce partenariat au cours de l’année prochaine. »

La Formule 1, qui est déjà l'une des compétitions de sport automobile les plus passionnantes et les plus prestigieuses au monde, a connu un regain de popularité ces dernières années. Rien qu'aux États-Unis, la saison 2022 a rassemblé en moyenne près de 300 000 téléspectateurs de plus que la saison précédente sur chacun des 22 week-ends du Grand Prix. Alors que la Formule 1 continue de gagner en popularité dans le monde entier, ce partenariat associe ZCG à l'un des noms les plus célèbres de ce sport.

2023 sera la deuxième année où ZCG soutient la croissance de la Formule 1 comme partenaire, et sa première année de collaboration avec la Scuderia Ferrari.

À propos de ZCG

ZCG est un leader de l'industrie qui comprend la gestion d'actifs sur les marchés privés, des services de conseil aux entreprises, le développement et les solutions technologiques.

Depuis près de 30 ans, les directeurs de ZCG ont investi environ 30 milliards de dollars et ont obtenu des performances remarquables dans les domaines du capital-investissement et du crédit.

ZCG gère environ 6,5 milliards de dollars d'actifs et ses investisseurs sont parmi les plus grands et les plus complexes des investisseurs institutionnels mondiaux, notamment des fonds de pension, des fonds de dotation, des fondations, des fonds souverains, des banques centrales et des compagnies d'assurance.

ZCG dispose d'une équipe mondiale composée de près de 400 professionnels. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.zcg.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.