QIAGEN und SOPHiA GENETICS gehen Partnerschaft ein und bündeln Next-Generation-Sequencing-Kompetenzen

VENLO, Niederlande--(BUSINESS WIRE)--QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) startet das „QIAseq Platform Partnership“-Programm und gibt die erste Partnerschaft mit SOPHiA GENETICS™ (Nasdaq: SOPH) bekannt, einem Unternehmen für medizinische Datenanalyse. Im Zuge der Zusammenarbeit führen die Unternehmen die QIAseq-Reagenzien-Technologie von QIAGEN für Next-Generation Sequencing (NGS) mit der digitalen Analyse-Plattform DDM™ von SOPHiA GENETICS zusammen.

Das „QIAseq Platform Partnership“-Programm baut auf dem eigenen Bioinformatik-Geschäft QIAGEN Digital Insights auf. Ziel ist es, die meistverkauften NGS-Kits von QIAGEN mit den sekundären Analyse- und tertiären Interpretationsworkflows anderer Anbieter von digitalen Datenaustausch- und Analyselösungen kompatibel und nutzbar zu machen. Diese Kits können auf jedem Sequenzierer verwendet werden. So sollen Kundinnen und Kunden aus der Forschung einen noch besseren Zugang zur schnell wachsenden Präzisionsdiagnostik erhalten, die neue Erkenntnisse in der Genetik hervorbringt.

In einem ersten Schritt können Kundinnen und Kunden jetzt QIAseq-Panels zusammen mit der DDM-Plattform von SOPHiA GENETICS bestellen. Die Cloud-basierte Plattform analysiert Daten von verschiedenen Quellen und ermöglicht somit völlig neue Perspektiven in der Forschung. Die Partnerschaft unterstützt zunächst die Erkennung somatischer Varianten (eine Veränderung in der DNA, die nach der Geburt auftritt) mithilfe von QIAseq Targeted DNA Pro Panels für die homologe Rekombinationsreparatur (HRR). Dieser spezielle Biomarker-Test erkennt Tumore mit bestimmten Mutationen die sie sensitiv für PARP-Inhibitoren machen können.

Die Partnerschaft mit SOPHiA GENETICS soll auch auf andere Analyse-Bereiche ausgeweitet werden, darunter die Verwendung von QIAseq-Panels für kundenspezifische Lösungen.

„Durch unser ‚Platform Partnership‘-Programm können mehr Kundinnen und Kunden von der hohen Qualität unserer NGS-Präparationskits profitieren. Dank des größeren Angebots an Analyse-Lösungen ermöglichen wir ihnen, ihre individuellen Analyse- und Interpretationsanforderungen zu erfüllen“, so Thomas Schweins, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences von QIAGEN. „SOPHiA GENETICS ist aufgrund der besonderen Kompetenz und Reputation unser erster Partner. Wir freuen uns darauf, unseren Kundinnen und Kunden eine führende Kombination von NGS-Lösungen anbieten zu können und unsere Kooperation weiter auszubauen.“

„SOPHiA hat es sich zur Aufgabe gemacht, datengestützte Medizin einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Wir arbeiten daher mit Herstellern von Reagenzien zusammen, damit sich unsere umfassende Expertise in der Genomanalyse und die Lösungen unserer Partner ergänzen.“, erklärt Kevin Puylaert, Vice President Business Development von SOPHiA GENETICS. „Mit QIAGEN verbindet uns eine starke und langjährige Partnerschaft - wir nutzen die Produkte des Unternehmens seit Jahren als Teil unserer ‚Paketlösung‘. Die ‚Amplicon Targeted NGS‘-Technologie von QIAGEN gehört zu den führenden in der Branche. Wir nutzen die Leistungsfähigkeit beider Lösungen in dieser Partnerschaft voll aus und sind sehr zuversichtlich, Medizin und Forschung positiv zu beeinflussen.“

Die DDM-Plattform von SOPHiA GENETICS soll durch QIAGEN-Kits in Zukunft ein breiteres Anwendungsspektrum abdecken. Kundinnen und Kunden sollen das Setup-Programm von SOPHiA GENETICS nutzen können – einen effizienten und zuverlässigen Prozess, der die analytische Performance von Tests vor deren Ausführung aufzeigt. Auf diese Weise können Kundinnen und Kunden mithilfe von QIAseq-Technologien neue Workflows besser und effizienter gestalten.

Bislang wurden mit dem wachsenden Angebot an NGS-Panels von QIAGEN rund vier Millionen Proben bearbeitet. QIAGEN hat mit führenden Produkten wie den QIAseq Targeted DNA Pro und QIAseq Pan-cancer Multimodal Panels ein Portfolio von universellen NGS-Lösungen aufgebaut. Damit können Kundinnen und Kunden somatische Krebsarten, Tumormutationslasten, minimale Resterkrankungen und dank der neuen Partnerschaft auch eine Defizienz der homologen Rekombinationsreparatur nachweisen.

Disclaimer: Sofern nicht anderweitig angegeben, sind die Produkte von SOPHiA GENETICS nur für Forschungszwecke und nicht für den Einsatz in der Diagnostik zugelassen. QIAseq Targeted DNA Panels sind für Anwendungen in der Molekularbiologie ausgelegt. Diese Produkte sind nicht für die klinische Diagnose, die Prävention oder Behandlung von Erkrankungen vorgesehen.

Über SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH) ist ein Softwareunternehmen, das datengestützte Medizin als Standard in der medizinischen Versorgung und Life-Sciences-Forschung etablieren möchte. Das Unternehmen hat die SOPHiA DDM™-Plattform entwickelt, eine Cloud-native Plattform zur Datenanalyse und Gewinnung von Erkenntnissen aus komplexen multimodalen Datensätzen und verschiedenen diagnostischen Modalitäten. Die SOPHiA DDM™-Plattform und damit verbundene Lösungen, Produkte und Dienstleistungen werden derzeit von einem großen Netzwerk von Kliniken, Laboren und Biopharma-Unternehmen genutzt. Weitere Informationen finden Sie unter SOPHiAGENETICS.COM.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 6.200 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com..

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen („forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und – 3 – ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter „Risikofaktoren“ in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

