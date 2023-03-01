伊雲谷攜手微軟 賦能香港企業加速雲端之旅

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的雲端顧問公司伊雲谷數碼科技(eCloudvally)宣布與微軟建立戰略合作夥伴關係。自 2016 年以來，伊雲谷已協助超過 450 家香港企業進行數碼轉型，此次宣布與微軟合作，兩強聯手將加速香港企業於雲端上成長。

在結盟發布儀式上，伊雲谷香港區業務總監 Joe Kwok 表示：「伊雲谷服務客戶函括金融、保險、交通和通信等行業。使用雲端技術已成為企業營運新常態，我們看到所有產業客戶對於多雲服務需求不斷攀升。此外，雲端技術複雜且日新月異，推升客戶對於一站式解決方案顧問需求日益增長。此次伊雲谷與微軟攜手，我們有信心透過提供全面的雲端服務更高效地為我們的客戶服務，我們的服務包括應用程序現代化、數據分析、信息安全和 DevOps等，以滿足不斷變化的市場需求」

微軟全球合作夥伴解決方案總監 Kelvin Tse 表示：「伊雲谷已經在市場上展示了他們強大的雲端技術能力。我們相信伊雲谷和微軟的合作關係，將幫助我們的客戶透過雲端實現更多數碼化目標，使企業營運受益。」

此次為伊雲谷與微軟於香港舉辦的第一次合作活動，伊雲谷在活動中展示了 Azure 如何成功幫助客戶實現應用程序現代化，及一站式的轉型方案。同時伊雲谷已獲得所有微軟全產品線授權，憑藉其經驗豐富的雲端專家組成強大團隊，搭配微軟產品優勢，期望能繼續幫助及加快客戶的雲端和數碼之旅。

伊雲谷為全球領導的雲端顧問公司，2022 年入選 Gartner 亞太地區公共雲託管和專業服務顧問市場指南，並於「ChannelE2E 全球 250 強公有雲託管服務提供商」，全球排名第 18 。

關於伊雲谷

伊雲谷擁有十年的雲端服務經驗，全球擁有超過 650 名員工，營運據點分佈在全球各地，包括台灣、中國、香港/澳門、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南和美國。伊雲谷可為各種企業客戶提供一站式雲端技術方案，包括雲端諮詢、雲端遷移、大數據分析、雲原生應用程序開發、雲端託管服務、DevOps 和自動化。

了解伊雲谷：https://bit.ly/3IZHTai