Farm to Plate宣佈推出革命性的供應鏈SaaS平臺，以提升食品安全、盡可能減少召回，並推動永續生態系統

喬治亞州阿爾法利塔--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Farm to Plate今日宣佈推出Farm To Plate (F2P)，並立即上市供應。這款開創性的區塊鏈型產品可用於食品供應鏈的溯源和追蹤，將把資料透明度的範圍擴大到食品業的基層，提供從生產者到消費者的端到端追蹤。Farm to Plate平臺遵循GS1標準和美國食品暨藥物管理局《食品安全現代化法》(FSMA) 第204條規定，以因應日益增加的數位化和透明度監管需求，並關注永續性、負責任的農業、消費者透明度以及大幅降低召回風險和規模，以提高品牌信任度、財務穩定性和企業聲譽。查看該平臺的工作機制。

Farm to Plate的主要特點和優勢

微小費： 終端消費者能夠透過區塊鏈直接發送安全、即時到賬的小費給生產者，排除中間商和詐騙機會，同時使生產者的微薄收入得以提高。

終端消費者能夠透過區塊鏈直接發送安全、即時到賬的小費給生產者，排除中間商和詐騙機會，同時使生產者的微薄收入得以提高。 防篡改、端到端追蹤和追溯： 去中心化的防篡改資訊可確保任何一個利害關係者均不會擁有過量的資訊所有權，從而排除資料造假風險 。

去中心化的防篡改資訊可確保任何一個利害關係者均不會擁有過量的資訊所有權，從而排除資料造假風險 區塊鏈上的資訊設有安全的存取控制： 強大的存取控制能夠精準控制誰有權存取哪些資料，從而確保不同當事人只能存取與其相關的所需資訊。

強大的存取控制能夠精準控制誰有權存取哪些資料，從而確保不同當事人只能存取與其相關的所需資訊。 植基於GS1標準，並且符合FDA《食品安全現代化法》第204條規定。

滿足消費者對端到端透明度的需求

在全球化的食品供應鏈中，食品在各大洲採購和運輸。從採購、運輸到儲存和其他環節，當今消費者對透明度的要求已達前所未有的嚴格程度。相關研究也顯示，73%的消費者更喜歡在產品生產方式和產地方面有利於永續發展、誠實和透明的品牌。有利於永續發展的生產在他們的願望清單上佔據重要地位，對於以有利於永續發展的方式生產的商品，他們願意支付較高的價格，平均從30%到40%不等。「現在的消費者越來越注重永續發展，對於那些希望獲得消費者高度信任的食品品牌來說，Farm to Plate將是革命性的工具。提高透明度並使消費者能夠與供應商直接聯繫，品牌可以向客戶展示作為具有強烈社會責任感的現代企業的鮮明形象。這是消費者和食品品牌之間漫長信任之旅的起點。」——Mika Liss，Farm To Plate策略顧問。

Farm to Plate填補供應鏈中欠缺的環節

食品品牌正在監管要求和消費者透明度要求的雙重壓力下苦苦掙扎。在複雜的全球供應鏈中提供如此深入可靠的資訊意味著重重挑戰。嚴重依賴人工流程的現狀導致很容易產生資料詐騙，並妨礙及時地將資訊傳遞給所有利害關係者。Farm to Plate透過物聯網裝置，使用經許可的區塊鏈、人工智慧驅動的工具和自動化技術，為恰當的利害關係者提供受到存取控制、防篡改的即時資料。「我們採用開放的業界標準技術建構F2P，這種技術可與您的現有系統無縫整合。該平臺的最大優勢是模組化設計，因此我們可以在未來版本中添加新功能，進而幾乎無限地擴充其能力。」——Saptarshi Choudhury，Farm To Plate產品副總裁

連接消費者和農民，打造永續的生態系統

透過對流行的訊息傳遞平臺（如WhatsApp、語音轉錄、方言翻譯和離線功能）的創新性運用，Farm To Plate是漁民和農民真正可以使用的首個追蹤和追溯解決方案。透過微小費功能，Farm to Plate將利用消費者與農民之間的連接，為生產者群體帶來穩定的收入，並降低過度耕作的風險。

「Farm To Plate是首個食品供應鏈解決方案。將把每一個利害關係者聯繫起來，讓他們成為系統的一部分。獨具特色的是，我們將消費者和農民直接聯繫起來——只透過二維條碼，就可以憑藉透明度和生產者的財務永續性來加強消費者對食品的信任。我們的價值主張體現在5個T中：追溯(Trace)、追蹤(Track)、交易(Trade)、小費(Tip)、信任(Trust)。小費是我們引以為傲的功能，因為它代表對農民的認可。」——Pramod Sajja、Farm to Plate LLC.和Paramount Software Solutions Inc.總裁兼執行長。

關於Farm to Plate

Farm to Plate區塊鏈團隊的願景是開發可以改變食品和飲料業營運方式的產品。團隊利用之前大獲成功的Hyperledger Fabric，從而將開源生態系統推向這項技術的尖端應用。Farm to Plate希望打造出既可產生顯著影響，又能以簡約方式彌補現有食品供應鏈系統中不足之處的產品。

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