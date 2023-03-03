Farm to Plate宣布推出革命性的供应链SaaS平台，以提升食品安全、尽可能减少召回，并推动可持续生态系统

佐治亚州阿尔法利塔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Farm to Plate今日宣布推出Farm To Plate (F2P)，并立即面向市场供应。这是一款面向食品供应链的开创性的、基于区块链的来源和追踪产品，将把数据透明度的范围扩大到食品行业的基层，实现从生产者到消费者的端到端追踪。Farm to Plate平台通过遵循GS1标准和美国食品药品监督管理局《食品安全现代化法案》(FSMA) 第204条规则，来满足日益增长的数字化和透明度监管需求，并通过关注可持续性、负责任的农业、消费者透明度以及大幅降低召回风险和规模来提高品牌信任度、财务稳定性和企业声誉。查看该平台的工作机制。

Farm to Plate的主要特点和优势

微小费： 终端消费者能够通过区块链直接向生产者发送安全、即时到账的小费，消除中间商和欺诈机会，同时大幅提高生产者本来微薄的收入。

终端消费者能够通过区块链直接向生产者发送安全、即时到账的小费，消除中间商和欺诈机会，同时大幅提高生产者本来微薄的收入。 防篡改、端到端追踪和痕迹： 去中心化的防篡改信息可确保任何一个利益相关方均不会拥有过量的信息所有权，从而消除数据造假风险 。

去中心化的防篡改信息可确保任何一个利益相关方均不会拥有过量的信息所有权，从而消除数据造假风险 对区块链上信息的访问进行安全的控制： 强大的访问控制能够精准控制谁有权访问哪些数据，从而确保不同当事方只能访问与其相关的所需信息。

强大的访问控制能够精准控制谁有权访问哪些数据，从而确保不同当事方只能访问与其相关的所需信息。 基于GS1标准构建，符合FDA《食品安全现代化法案》第204条规则。

满足消费者对端到端透明度的需求

在全球化的食品供应链中，食品在各大洲采购和运输。从采购、运输到储存和其他环节，当今消费者对透明度的要求前所未有地严格。相关研究也表明，73%的消费者更喜欢在产品生产方式和产地方面有利于可持续发展的、诚实和透明的品牌。有利于可持续发展的生产在他们的愿望清单上占据重要地位，他们愿意为以有利于可持续发展的方式生产的商品支付高溢价，平均从30%到40%不等。“现在的消费者越来越注重可持续发展，对于那些希望获得消费者高度信任的食品品牌来说，Farm to Plate将是一款革命性的工具。提高透明度并使消费者能够与供应商直接联系，品牌可以借此向客户展示作为具有强烈社会责任感的现代企业的鲜明形象。这是消费者和食品品牌之间漫长信任之旅的起点。”——Mika Liss，Farm To Plate战略顾问。

Farm to Plate助力填补供应链中缺失的环节

食品品牌正在监管要求和消费者透明度要求的双重压力下苦苦挣扎。在复杂的全球供应链中提供如此深入可靠的信息意味着重重挑战。严重依赖手动流程的现状导致很容易产生数据欺诈，并妨碍及时地将信息传递给所有利益相关方。Farm to Plate通过物联网设备使用经许可的区块链、人工智能驱动的工具和自动化技术，为相应利益相关方提供访问受控、防篡改的实时数据。“我们采用开放的行业标准技术构建了F2P，这种技术可与您的现有系统无缝集成。该平台的最大优势是模块化设计，因此我们可以通过在未来版本中添加新功能来几乎无限地扩展其能力。”——Saptarshi Choudhury，Farm To Plate产品副总裁

连接消费者和农户，打造可持续的生态系统

通过创新性运用流行的消息传递平台（如WhatsApp、语音转录、方言翻译和离线功能），Farm To Plate是渔民和农民真正可以使用的首个追踪和痕迹解决方案。通过微小费功能，Farm to Plate将利用消费者与农民之间的连接，为生产者社区带来稳定的收入，并降低过度耕作的风险。

“ Farm To Plate是首个食品供应链解决方案。将把每一个利益相关方联系起来，让他们成为系统的一部分。独具特色的是，我们将消费者和农民直接联系起来——只通过二维码就可以凭借透明度和生产者的财务可持续性实现消费者对食品的信任。我们的价值主张体现在5个T中：痕迹(Trace)、追踪(Track)、交易(Trade)、小费(Tip)、信任(Trust)。小费是我们引以为傲的功能，因为它代表对农民的认可。”——Pramod Sajja、Farm to Plate LLC.和Paramount Software Solutions Inc.总裁兼首席执行官。

关于Farm to Plate

Farm to Plate区块链团队的愿景是开发可以改变食品和饮料行业运营方式的产品。团队利用之前大获成功的Hyperledger Fabric，从而将开源生态系统推向这项技术的前沿应用。Farm to Plate希望打造出既可产生显著影响，又能以简约方式弥补现有食品供应链系统中空白的产品。

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