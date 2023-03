Farm to Plate anuncia a disponibilidade da revolucionária plataforma SaaS da cadeia de suprimentos para elevar a segurança alimentar, minimizar recalls e impulsionar ecossistemas sustentáveis

Watch how Farm to Plate drives food safety, brand trust and saves the planet.

ALPHARETTA, Ga.--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Farm to Plate anunciou a disponibilidade imediata do Farm To Plate (F2P), um produto pioneiro de rastreamento e proveniência baseado em blockchain para a cadeia de suprimento de alimentos que expandirá o escopo da transparência de dados para a base da indústria de alimentos — de ponta a ponta, dos produtores aos consumidores. A plataforma Farm to Plate atende às crescentes demandas regulatórias de digitalização e transparência por meio da conformidade com os Padrões GS1 e com a Norma nº 204 da Lei de Modernização da Segurança Alimentar da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA, além de aumentar a confiança da marca, estabilidade financeira e reputação, permitindo um foco na sustentabilidade, agricultura responsável, transparência do consumidor, e risco e proporção de recall significativamente reduzidos. Veja como funciona.

Principais características e benefícios do Farm to Plate

Repasse de microdicas : Permite repassar informações privilegiadas diretas para produtores de consumidores finais que são transmitidas de forma segura e instantânea através do blockchain, eliminando intermediários e chances de fraude enquanto dá aos produtores um grande impulso para suas receitas escassas.

: Permite repassar informações privilegiadas diretas para produtores de consumidores finais que são transmitidas de forma segura e instantânea através do blockchain, eliminando intermediários e chances de fraude enquanto dá aos produtores um grande impulso para suas receitas escassas. Acompanhamento e rastreamento de ponta a ponta imutáveis: Informações imutáveis e descentralizadas garantem que nenhuma parte interessada tenha propriedade desproporcional de informações, eliminando o risco de falsificação de dados .

Informações imutáveis e descentralizadas garantem que nenhuma parte interessada tenha propriedade desproporcional de informações, eliminando o risco de falsificação de dados Controle de acesso seguro para informações no blockchain: Controles de acesso robustos permitem um controle granular sobre quem tem acesso a quais dados, garantindo que apenas informações relevantes e necessárias sejam acessíveis a diferentes partes.

Controles de acesso robustos permitem um controle granular sobre quem tem acesso a quais dados, garantindo que apenas informações relevantes e necessárias sejam acessíveis a diferentes partes. Elaborado de acordo com os Padrões GS1 e em conformidade com a Norma 204 da FSMA da FDA.

Satisfazendo a necessidade dos consumidores por transparência de ponta a ponta

Em uma cadeia de suprimento de alimentos globalizada na qual os alimentos são adquiridos e transportados entre os continentes, o nível de transparência, desde o fornecimento, transporte, armazenamento e outros detalhes, que os consumidores estão exigindo é sem precedentes. A pesquisa também demonstra que 73% dos consumidores preferem marcas sustentáveis, honestas e transparentes sobre como e onde os produtos foram criados ou cultivados. A produção sustentável também está no topo da lista de desejos dos consumidores, que estão dispostos a pagar um valor mais elevado — algo em torno de 30% a 40% em média — por bens produzidos de forma sustentável. “ O Farm to Plate será revolucionário para marcas de alimentos que buscam desenvolver uma identidade sólida com o consumidor moderno focado na sustentabilidade. Ao permitir a transparência e a capacidade de se conectar diretamente com seus fornecedores, as marcas podem projetar uma imagem forte como uma corporação moderna e consciente para seus clientes. Este é o início de uma longa jornada de confiança entre consumidores e marcas de alimentos” — Mika Liss, consultora estratégica da Farm To Plate.

Farm to Plate preenche os elos ausentes na cadeia de suprimentos

As marcas de alimentos estão lutando com o peso dos requisitos regulatórios e com as demandas de transparência dos consumidores. Fornecer informações tão detalhadas e confiáveis em uma complexa cadeia de suprimentos global apresenta desafios. Há uma grande dependência de processos manuais, tornando os dados vulneráveis a fraudes e impedindo que informações oportunas sejam transmitidas para todas as partes interessadas. O Farm to Plate usa blockchain autorizado, ferramentas orientadas por IA e automação por meio de dispositivos IoT para fornecer dados em tempo real, imutáveis e controlados por acesso para as partes interessadas certas. “Desenvolvemos o F2P com tecnologia aberta padrão do setor que se integra perfeitamente aos seus sistemas existentes. E a melhor parte é que é modular, o que nos permite estender as capacidades quase que infinitamente à medida que desenvolvemos recursos em versões futuras” — Saptarshi Choudhury, vice-presidente de Produtos da Farm To Plate.

Conectando consumidores e agricultores para ecossistemas sustentáveis

Por meio do uso inovador de plataformas populares de mensagens, como WhatsApp, transcrição de voz, traduções de idiomas vernaculares e funcionalidade off-line, o Farm To Plate é a primeira solução de acompanhamento e rastreamento verdadeiramente acessível ao pescador e ao agricultor. Por meio do repasse de microdicas, o Farm to Plate alavancará a conexão consumidor-agricultor para trazer estabilidade financeira à comunidade de produtores e reduzir o risco de agricultura excessiva.

“ O Farm To Plate é a primeira solução da cadeia de suprimento de alimentos que conectará todas as partes interessadas e as tornará parte do sistema. De forma única, conectamos consumidores e agricultores diretamente — permitindo a confiança alimentar do consumidor por meio da transparência e sustentabilidade financeira para os produtores com o uso de um único código QR. Nossa proposta de valor está consagrada nos 5 Ts: Trace (Acompanhar), Track (Rastrear), Trade (Negociar), Tip (Dar dicas), Trust (Confiar) – e “Tip” é o nosso favorito porque reconhece o produtor” — Pramod Sajja, presidente e CEO da Farm to Plate LLC. & Paramount Software Solutions Inc.

Sobre a Farm to Plate

A visão da equipe de Blockchain da Farm to Plate era desenvolver um produto para transformar a maneira como a indústria de alimentos e bebidas opera. As histórias de sucesso do Hyperledger Fabric resultaram em sua adoção para permitir trazer o ecossistema de código aberto para a vanguarda dessa tecnologia. A Farm to Plate queria construir algo que fizesse a diferença e, ainda assim, fosse simples de adaptar para preencher as lacunas nos sistemas existentes da cadeia de suprimento de alimentos.

