Farm to Plate annuncia la disponibilità di una rivoluzionaria piattaforma SaaS per la filiera per migliorare la sicurezza alimentare, ridurre al minimo i richiami e promuovere ecosistemi sostenibili

Watch how Farm to Plate drives food safety, brand trust and saves the planet.

ALPHARETTA, Ga.--(BUSINESS WIRE)--Oggi Farm to Plate ha annunciato la disponibilità immediata di Farm To Plate (F2P), un prodotto pionieristico basato su blockchain per la tracciabilità e la provenienza della filiera alimentare, che amplierà la portata della trasparenza dei dati alla base dell'industria alimentare - end-to-end, dai produttori ai consumatori. La piattaforma Farm to Plate risponde alle crescenti esigenze normative di digitalizzazione e trasparenza attraverso la conformità alle norme GS1 e FDA FSMA #204 e aumenta la fiducia nel marchio, la stabilità finanziaria e la reputazione, consentendo di concentrarsi sulla sostenibilità, sull'agricoltura responsabile, sulla trasparenza dei consumatori e sulla riduzione significativa del rischio e delle dimensioni dei richiami. Guarda come funziona.

Caratteristiche e vantaggi principali di Farm to Plate

Microtipping : consente di ricevere direttamente dai consumatori finali le mance che vengono trasmesse in modo sicuro e istantaneo attraverso la blockchain, eliminando gli intermediari e le possibilità di frode e dando ai produttori un grande impulso alle loro magre entrate.

: consente di ricevere direttamente dai consumatori finali le mance che vengono trasmesse in modo sicuro e istantaneo attraverso la blockchain, eliminando gli intermediari e le possibilità di frode e dando ai produttori un grande impulso alle loro magre entrate. Tracciabilità immutabile ed end-to-end: Le informazioni immutabili e decentralizzate garantiscono che nessun singolo stakeholder abbia una proprietà sproporzionata delle informazioni, eliminando il rischio di falsificazione dei dati .

Le informazioni immutabili e decentralizzate garantiscono che nessun singolo stakeholder abbia una proprietà sproporzionata delle informazioni, eliminando il rischio di falsificazione dei dati Controllo sicuro dell'accesso alle informazioni sulla blockchain: i rigidi controlli di accesso consentono un controllo granulare su chi ha accesso a quali dati, assicurando che solo le informazioni pertinenti e necessarie siano accessibili alle diverse parti.

i rigidi controlli di accesso consentono un controllo granulare su chi ha accesso a quali dati, assicurando che solo le informazioni pertinenti e necessarie siano accessibili alle diverse parti. Realizzato secondo gli standard GS1 e conforme alla FDA FSMA Rule #204.

Soddisfare l'esigenza dei consumatori di trasparenza end-to-end

In una filiera alimentare globalizzata, in cui gli alimenti vengono acquistati e trasportati da un continente all'altro, il livello di trasparenza, dall'approvvigionamento al trasporto, alla conservazione e ad altri dettagli, richiesto dai consumatori è senza precedenti. La ricerca dimostra anche che il 73% dei consumatori preferisce marchi sostenibili, onesti e trasparenti su come e dove i prodotti sono stati allevati o coltivati. Anche la produzione sostenibile è in cima alla lista dei desideri dei consumatori, che sono disposti a pagare un premio enorme - in media dal 30% al 40% - per i beni prodotti in modo sostenibile. " Farm to Plate sarà rivoluzionario per i marchi alimentari che vogliono sviluppare una forte identità con il consumatore moderno attento alla sostenibilità. Grazie alla trasparenza e alla possibilità di entrare direttamente in contatto con i propri fornitori, i marchi possono dare ai propri clienti un'immagine forte di azienda moderna e consapevole. Questo è l'inizio di un lungo percorso di fiducia tra consumatori e marchi alimentari".- Mika Liss, Strategic Advisor, Farm To Plate.

Farm to Plate: un anello mancante nella filiera

I marchi alimentari sono alle prese con il peso dei requisiti normativi e delle richieste di trasparenza dei consumatori. Fornire informazioni così approfondite e affidabili in una complessa catena di fornitura globale pone delle sfide. La forte dipendenza dai processi manuali rende i dati vulnerabili alle frodi e impedisce la trasmissione di informazioni tempestive a tutte le parti interessate. Farm to Plate utilizza blockchain autorizzate, strumenti basati sull'intelligenza artificiale e l'automazione attraverso i dispositivi IoT per fornire dati in tempo reale, immutabili e con accesso controllato ai giusti stakeholder. "Abbiamo costruito F2P con una tecnologia aperta e standard del settore che si integra perfettamente con i sistemi esistenti. E la cosa migliore è che è modulare, il che ci permette di estendere le sue capacità quasi all'infinito, man mano che sviluppiamo le funzionalità nelle versioni future".- Saptarshi Choudhury, VP of Product presso Farm To Plate.

Connettere consumatori e agricoltori per ecosistemi sostenibili

Grazie all'uso innovativo di piattaforme di messaggistica popolari come WhatsApp, alla trascrizione vocale, alle traduzioni in lingua vernacolare e alla funzionalità offline, Farm To Plate è la prima soluzione di tracciabilità realmente accessibile a pescatori e agricoltori. Attraverso il microtipping, Farm to Plate sfrutterà il legame tra consumatore e agricoltore per portare stabilità finanziaria alla comunità dei produttori e ridurre il rischio di sovralimentazione.

" Farm To Plate è la prima soluzione per la filiera alimentare che collega tutti gli attori e li rende parte del sistema. In un modo unico, mettiamo in contatto diretto consumatori e agricoltori, consentendo ai consumatori di fidarsi del cibo grazie alla trasparenza e alla sostenibilità finanziaria dei produttori attraverso un unico codice QR. La nostra proposta di valore è racchiusa nelle 5 T: Trace, Track, Trade, Tip, Trust - e Tip è il nostro preferito perché riconosce l'agricoltore". Pramod Sajja, Presidente e CEO di Farm to Plate LLC e Paramount Software Solutions Inc.

Informazioni su Farm to Plate

La visione del team Blockchain di Farm to Plate era quella di sviluppare un prodotto che trasformasse il modo in cui opera l'industria alimentare e delle bevande. Le storie di successo di Hyperledger Fabric hanno portato alla sua adozione per consentire di portare l'ecosistema open-source all'avanguardia di questa tecnologia. Farm to Plate voleva costruire qualcosa che facesse la differenza e che fosse al contempo semplice da adattare per colmare le lacune dei sistemi della filiera alimentare esistenti.

