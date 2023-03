Farm to Plate kondigt de beschikbaarheid van een baanbrekend SaaS-platform aan voor de toeleveringsketen om de voedselveiligheid te verbeteren, het aantal terugroepacties tot een minimum te beperken en duurzame ecosystemen te bevorderen

Watch how Farm to Plate drives food safety, brand trust and saves the planet.

ALPHARETTA, Ga.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde Farm to Plate de onmiddellijke beschikbaarheid aan van Farm To Plate (F2P), een baanbrekend, op blockchain gebaseerd herkomst- en traceerproduct voor de voedselvoorzieningsketen. Dit zal de transparantie van gegevens end-to-end vergroten tot aan de basis van de voedingsindustrie, van producent tot consument. Het Farm to Plate-platform speelt in op de toegenomen wettelijke digitaliserings- en transparantie-eisen door het naleven van GS1- en FDA FSMA-regel 204. Door duurzaamheid, verantwoorde landbouw en consumententransparantie centraal te stellen, vergroot het merkvertrouwen, verhogen de financiële stabiliteit en reputatie, en wordt het risico van terugroepacties in aanzienlijke mate verminderd. Kijk hoe het werkt.

Belangrijkste kenmerken en voordelen van Farm to Plate

Microtipping : maakt rechtstreekse fooien van eindverbruikers aan producenten mogelijk, die veilig en onmiddellijk via de blockchain worden doorgegeven, waardoor tussenpersonen en de kans op fraude uit de weg worden genomen en producenten een geweldige impuls krijgen voor hun schamele inkomsten.

: maakt rechtstreekse fooien van eindverbruikers aan producenten mogelijk, die veilig en onmiddellijk via de blockchain worden doorgegeven, waardoor tussenpersonen en de kans op fraude uit de weg worden genomen en producenten een geweldige impuls krijgen voor hun schamele inkomsten. Onveranderlijke, end-to-end tracking en trace: onveranderlijke, gedecentraliseerde informatie zorgt ervoor dat geen enkele belanghebbende onevenredig eigenaar is van de informatie, waardoor het risico van gegevensvervalsing wordt weggenomen .

onveranderlijke, gedecentraliseerde informatie zorgt ervoor dat geen enkele belanghebbende onevenredig eigenaar is van de informatie, waardoor het risico van gegevensvervalsing wordt weggenomen Veilige toegangscontrole voor informatie op de blockchain: sterke toegangscontroles maken een nauwgezette controle mogelijk over wie toegang heeft tot welke gegevens, zodat alleen relevante, vereiste informatie toegankelijk is voor verschillende partijen.

sterke toegangscontroles maken een nauwgezette controle mogelijk over wie toegang heeft tot welke gegevens, zodat alleen relevante, vereiste informatie toegankelijk is voor verschillende partijen. Gebouwd op GS1-normen en in overeenstemming met FDA FSMA-regel 204.

Voldoen aan de behoefte van consumenten aan end-to-end transparantie

In een geglobaliseerde voedselvoorzieningsketen waar voedsel wordt ingekocht en vervoerd over verschillende continenten, is de mate van transparantie, van inkoop, vervoer tot opslag en andere details die consumenten nu eisen, ongekend. Uit onderzoek blijkt dat 73% van de consumenten de voorkeur geeft aan merken die duurzaam, eerlijk en transparant zijn over hoe en waar producten groeien of geteeld worden. Duurzame productie staat ook hoog op hun verlanglijstje, waarbij klanten bereid zijn een enorm bedrag extra te betalen voor duurzaam geproduceerde goederen, zelfs 30% tot 40% meer. " Farm to Plate zal een revolutie betekenen voor voedselmerken die een sterke identiteit willen ontwikkelen bij de op duurzaamheid gerichte moderne consument. Door transparantie en de mogelijkheid om rechtstreeks contact te leggen met de leveranciers, kunnen merken een sterk imago van een moderne, bewuste organisatie naar hun klanten uitdragen. Dit is het begin van een lang vertrouwenstraject tussen consumenten en voedselmerken" - Mika Liss, Strategisch adviseur, Farm To Plate.

Farm to Plate rijgt de ontbrekende schakels van de toeleveringsketen aaneen

Voedselmerken hebben het moeilijk onder de last van wettelijke voorschriften en de transparantie-eisen van de consument. Het verstrekken van dergelijke diepgaande en geloofwaardige informatie in een complexe wereldwijde toeleveringsketen vormt een uitdaging. De grote afhankelijkheid van handmatige processen maakt gegevens kwetsbaar voor fraude en verhindert dat alle belanghebbenden informatie op tijd ontvangen. Farm to Plate maakt gebruik van blockchain met toestemming, AI-gestuurde tools en automatisering via IoT-apparaten om toegangsgecontroleerde, onveranderlijke en actuele gegevens aan de juiste belanghebbenden door te geven." We hebben F2P opgericht met open technologie die aan de industriële normen voldoet en naadloos integreert met uw bestaande systemen. En het beste eraan is het modulaire ontwerp, waardoor we de mogelijkheden bijna oneindig kunnen uitbreiden wanneer we functies in toekomstige releases willen uitbouwen."- Saptarshi Choudhury, Vicepresident Producten bij Farm To Plate.

Consumenten en landbouwers verbinden voor duurzame ecosystemen

Door innovatief gebruik van populaire berichtenplatforms zoals WhatsApp, spraaktranscriptie, vertalingen in de lokale taal en offline functionaliteit is Farm To Plate de eerste track & trace-oplossing die echt toegankelijk is voor de visser en boer. Door middel van microtipping zal Farm to Plate de band tussen consument en boer versterken om de producentengemeenschap vaste financiële grond te bieden en het risico van overproductie te verminderen.

" Farm To Plate is de eerste oplossing voor de voedselvoorzieningsketen die alle belanghebbenden met elkaar verbindt en hen deel laat uitmaken van het systeem. Uniek is dat we consumenten en boeren rechtstreeks met elkaar verbinden. Transparantie bevordert het vertrouwen van de consument in voedsel en de financiële stabiliteit van producenten via één enkele QR-code. Ons waardevoorstel is vastgelegd in de 5 T's: Trace, Track, Trade, Tip, Trust - en Tip is onze favoriet omdat het de boer erkent." Pramod Sajja, President en CEO, Farm to Plate LLC. & Paramount Software Solutions Inc.

Over Farm to Plate

Het Blockchain-team van Farm to Plate had als visie een product te ontwikkelen om de bedrijfsvoering van de voedsel- en drankenindustrie te kunnen transformeren. Door de succesverhalen van Hyperledger Fabric werd het open-source ecosysteem het vlaggenschip van deze technologie. Farm to Plate wilde iets bouwen dat een verschil maakte en toch gemakkelijk aan te passen was om de hiaten in de bestaande systemen van de voedselvoorzieningsketen te vullen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.