Oral-B® kondigt lancering aan van THE BIG RETHINK, een initiatief om mondzorg inclusiever, toegankelijker en positiever te maken voor mensen met een handicap, hun zorgverleners en tandartsen.

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Oral-B, een toonaangevend innovatief merk op het gebied van mondgezondheid, wil dit veranderen met de lancering van THE BIG RETHINK, hun sociale ambitie om ervoor te zorgen dat iedereen een eerlijke mondzorgervaring heeft - of dat nu thuis is of in de tandartsstoel. Oral-B is van mening dat het de noodzaak is om te blijven leren van zowel tandheelkundige professionals als consumenten die vaak problemen met mondgezondheid ervaren, om echt impact te maken en iedereen een goede mondzorgervaring te bieden.

Om de THE BIG RETHINK-campagne te lanceren, werkt het merk samen met de International Association for Disability and Oral Health (iADH). De eerste stap van deze samenwerking is de lancering van het 'Positive Practices'-programma, ontworpen om tandartspraktijken te trainen en op te leiden over hoe ze zelfverzekerder en inclusiever kunnen worden als het om hun patiënten gaat. Het programma stelt Oral-B niet alleen in staat om beter opgeleid te worden over de fysieke en mentale behoeften van mensen met verschillende soorten handicaps, maar ook om te leren hoe ze hun productaanbod kunnen aanpassen en de mondgezondheidsresultaten van mensen met handicaps te verbeteren. THE BIG RETHINK Content Hub biedt relevante en nuttige content voor mensen met een handicap, hun verzorgers en families, evenals de professionele tandheelkundige gezondheidsgemeenschap.

Terwijl Oral-B 60 jaar viert sinds de lancering van de eerste elektrische tandenborstel in 1963, blijft het merk het begrip van de consument en toonaangevende technologie centraal stellen in productontwikkeling door inclusieve producten te ontwerpen die helpen om positieve verandering teweeg te brengen in de mondhygiëne voor iedereen. Oral-B ontwikkelt ook een reeks hulpmiddelen om tandartsen te ondersteunen binnen hun praktijken, zoals opleidings- en accreditatieprogramma's voor studenten.

Om de lancering van THE BIG RETHINK te vieren, werd gisteravond tijdens een exclusief lanceringsevenement in Frankfurt, Duitsland, een brand film onthuld. Het evenement was een gelegenheid voor Oral-B om haar ambities van THE BIG RETHINK uiteen te zetten en de bevindingen van The Oral Health & Disability European Study te bespreken met een invloedrijk panel van sprekers. Waaronder P&G’s Chief Executive Officer Healthcare, Jennifer Davis, iADH woordvoerder, Johanna Norderyd, Britse broadcaster, Nikki Fox, Britse influencer James Hunt van ‘Stories About Autism’ en Duitse acteur, Andre Dietz. [Filmlink invoegen].

Jennifer Davis, P&G Chief Executive Officer, Healthcare zegt: “Als een toonaangevende innovator op het gebied van mondgezondheid gedurende meer dan 70 jaar en 's werelds nummer 1 door tandartsen aanbevolen tandenborstelmerk, erkennen we het belang om mondverzorging voor iedereen toegankelijk te maken. We staan ​​inderdaad aan het begin van een zeer opwindende reis en we zullen blijven leren van zowel tandheelkundige professionals als consumenten om ervoor te zorgen dat we voor iedereen positieve mondzorgoplossingen creëren. Ik geloof echt dat dit het begin is van een initiatief met een wereldwijde voetafdruk."

Benjamin Binot, Senior Vice President Oral Care P&G Europe merkt op: “Het aanpakken van de aanzienlijke ongelijkheden op het gebied van mondgezondheid die mensen met een handicap in Europa ervaren, is een enorme prioriteit voor Oral-B. Ons onderzoek toont aan dat er tegenwoordig veel problemen zijn met de mondgezondheid onder deze doelgroep – 1 op de 5 (20%) van degenen met ernstige handicaps vindt het poetsen van al hun tanden fysiek een uitdaging* en meer dan een derde van de mensen met een handicap voelt zich angstig of gefrustreerd bij een bezoek aan de tandarts*. We willen helpen dit te veranderen en vinden dat iedereen een eerlijke mondgezondheidservaring moet hebben. Samen met de iADH en de oprichting van het Positive Practices-programma willen we niet alleen tandartspraktijken voorzien van educatief materiaal om hun praktijken inclusiever te maken, maar ook de gemeenschap met een handicap de tools geven die ze nodig hebben om meer autonomie over hun eigen leven te krijgen mondgezondheid.”

Alison Dougall, hoogleraar Special Care Dentistry, en lid van de Raad van Bestuur van iADH vult aan; “We zijn verheugd om samen met Oral-B de mondgezondheidsproblemen aan te pakken die mensen met een handicap in Europa ervaren. Onze gedeelde waarden stellen ons in staat een enorm verschil te maken in de mondzorgervaring voor mensen met zichtbare en niet-zichtbare handicaps. We erkennen dat veel professionals in de gezondheidszorg tijdens hun opleiding geen opleiding in speciale tandheelkunde hebben gevolgd, en door het bewustzijn rond het probleem te vergroten en mensen met een handicap te ondersteunen, kunnen we helpen om kleine maar belangrijke aanpassingen aan hun mondgezondheidsroutines door te voeren.”

Over Oral-B

Oral-B® is er om mensen te helpen poetsen als een pro. Oral-B® is opgericht in 1950 door een Californische parodontoloog, die een innovatieve tandenborstel uitvond om zijn patiënten te helpen thuis gezondere tanden en tandvlees te krijgen. Oral-B® blijft trouw aan zijn missie en is vandaag de dag de wereldleider in de poetsmarkt van meer dan $ 5 miljard. Als onderdeel van de Procter & Gamble Company, produceert het merk elektrische tandenborstels en tandpasta voor volwassenen en kinderen, monddouches en interdentale producten.

Over het onderzoek

- De Europese studie Oral Health & Disability – Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië, werd uitgevoerd door Reputation Leaders.

- De studies werden uitgevoerd tussen 2021 – 2022 in Duitsland (n=1034), Frankrijk (n=1009), Verenigd Koninkrijk (n=2029) en Italië (n=1002). In elk land werd de online-enquêtesteekproef gerekruteerd en gerapporteerd als representatief voor de totale volwassen bevolking naar leeftijd, geslacht en regio.

- The margin of error of a sample of 5000 adults is +/- 1.4% at a 95% confidence level for the 4 leading economies.

- Op landenniveau was de foutmarge van de steekproef ten opzichte van de totale volwassen bevolking UK n=2000 (+/- 2,2%), Duitsland, Frankrijk en Italië, n=1000 (+/- 3,1%)

+ Uitgaande van de totale bevolking van de EU en het VK, 2022

Over de iADH (International Association for Disability and Oral Health)

De iADH is een wereldwijde organisatie met meer dan 8000 leden uit alle sectoren van de gezondheids- en sociale zorg die geïnteresseerd zijn in handicaps en mondgezondheid en de mondgezondheid van mensen met een handicap willen verbeteren.