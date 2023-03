Oral-B® annonce le lancement de THE BIG RETHINK, une initiative pour rendre les soins bucco-dentaires plus inclusifs, accessibles et positifs pour les personnes en situation de handicap, leurs soignants, et les professionnels dentaires.

As part of The Big Rethink, Oral-B launches its ‘Positive Practices’ programme in partnership with The International Association For Disability and Oral Health (iADH), designed to train and educate dental professionals on how to become more inclusive when it comes to their patients. (Graphic: Business Wire)

British broadcaster, Nikki Fox, Chief Executive Officer for Healthcare, Jennifer Davis, iADH spokesperson, Johanna Norderyd, British influencer James Hunt from Stories About Autism and popular German actor, Andre Dietz on why brands should be making oral care more accessible and inclusive. (Photo: Business Wire)

Oral-B launches The Big Rethink initiative at exclusive launch event in Frankfurt with panel of experts on how to make oral care more inclusive and accessible. Pictured (left to right): British broadcaster, Nikki Fox, Executive Board Member of the iADH, Alison Dougall, British influencer James Hunt from Stories About Autism, iADH spokesperson, Johanna Norderyd, popular German actor, Andre Dietz, Chief Executive Officer for Healthcare, Jennifer Davis and P&G Europe Oral Care Senior Vice President, Benjamin Binot. (Photo: Business Wire)

Oral-B unveil brand film to celebrate the launch of its Big Rethink campaign, to make oral care more inclusive and accessible for all.

Oral-B unveil brand film to celebrate the launch of its Big Rethink campaign, to make oral care more inclusive and accessible for all.

Oral-B unveil brand film to celebrate the launch of its Big Rethink campaign, to make oral care more inclusive and accessible for all.

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Oral-B, l'un des principaux acteurs en matière d’innovation de la santé bucco-dentaire, s'est donné pour mission de changer cette situation en lançant THE BIG RETHINK. Son ambition sociale vise à garantir une expérience équitable pour tous en matière de soins bucco-dentaires, que ce soit à la maison ou chez le dentiste. La marque, qui n'en est qu'au début de ce projet et s’appuie sur les professionnels du secteur dentaire et les consommateurs qui sont fréquemment confrontés à des problèmes de santé bucco-dentaire. Ceci afin d'offrir une expérience de soins bucco-dentaires équitable pour tous.

Pour lancer la campagne THE BIG RETHINK, la marque collabore avec l'Association internationale pour le handicap et la santé bucco-dentaire (iADH). La première étape de ce partenariat est le lancement du programme "Positive Practices" (“Pratiques positives”), conçu pour former et éduquer les cabinets dentaires sur la manière de devenir plus confiants et inclusifs vis-à-vis de leurs patients. Ce programme permettra non seulement à Oral-B de mieux connaître les besoins physiques et psychologiques des personnes souffrant de différents types de handicaps, mais aussi d'apprendre comment adapter son offre de produits et contribuer à améliorer leur santé bucco-dentaire. THE BIG RETHINK Content Hub offrira également un contenu adapté et utile pour les personnes en situation de handicap, leurs soignants et leurs familles, ainsi que pour les professionnels en santé dentaire. Pour plus d’informations : https://www.oralb.fr/fr-fr/big-rethink

Alors qu'Oral-B célèbre les 60 ans de la première brosse à dents électrique lancée en 1963, la marque continue de mettre les besoins du consommateur et la technologie de pointe au cœur du développement de ses produits en concevant des produits inclusifs qui contribuent à un changement positif dans les soins bucco-dentaires pour tous. Oral-B développe également une série d'outils pour soutenir les dentistes dans leur pratique, tels que des programmes de formation et d'accréditation des étudiants.

Pour célébrer le lancement de THE BIG RETHINK, un film a été dévoilé hier soir lors d'un événement de lancement exclusif à Francfort, en Allemagne. Cet événement a été l'occasion pour Oral-B de présenter ses ambitions pour THE BIG RETHINK et de commenter les résultats de l'étude européenne sur la santé bucco-dentaire et le handicap avec un panel d'intervenants influents. Dont Parmi eux, Jennifer Davis, Directrice Générale de la division santé de P&G, Johanna Norderyd, porte-parole de l'iADH, Nikki Fox, présentatrice britannique, James Hunt, influenceur britannique du compte « Stories About Autism », et Andre Dietz, acteur allemand.

Jennifer Davis, Directrice Générale de P&G Santé, a déclaré : “En tant que leader de l’innovation dans le domaine de la santé bucco-dentaire depuis plus de 70 ans et en tant que première marque de brosses à dents recommandée par les dentistes dans le monde, nous reconnaissons l'importance de rendre les soins bucco-dentaires accessibles à tous. Nous sommes en effet au début d'un projet passionnant, et nous continuerons à apprendre des professionnels dentaires et des consommateurs pour nous assurer que nous créons des solutions de soins bucco-dentaires positives pour tout le monde - je crois vraiment que c'est le début d'une initiative qui a un impact mondial."

Benjamin Binot, Senior Vice President de P&G Europe Oral Care, poursuit : "S'attaquer aux importantes inégalités en matière de santé bucco-dentaire dont souffrent les personnes handicapées en Europe est une priorité majeure pour Oral-B. Nos recherches montrent qu'aujourd'hui, ce public connaît de nombreuses difficultés en matière de santé bucco-dentaire - 1 personne sur 5 (20 %) souffrant d'un handicap sévère trouve que brosser toutes ses dents est physiquement difficile* et plus d'un tiers des personnes handicapées se sentent anxieuses ou frustrées lorsqu'il s'agit d'aller chez le dentiste*. Nous voulons contribuer à changer cette situation et pensons que chacun doit pouvoir bénéficier d'une expérience équitable en matière de santé bucco-dentaire. Grâce à notre travail avec l'iADH et à la création du programme “Positive Practices”, nous voulons non seulement fournir aux cabinets dentaires du matériel éducatif pour rendre leurs pratiques plus inclusives, mais aussi donner aux personnes handicapées les outils dont elles ont besoin pour être plus autonomes en matière de santé bucco-dentaire”.

Alison Dougall, professeur spécialisée en dentisterie et membre du conseil d'administration de l'iADH, déclare : "Nous sommes ravis d'avoir établi un partenariat avec Oral-B pour lutter contre les problèmes de santé bucco-dentaire rencontrés par les personnes handicapées en Europe. Nos valeurs communes nous permettront de faire une différence conséquente dans l'expérience des soins bucco-dentaires pour les personnes vivant avec des handicaps visibles et invisibles. De nombreux professionnels de santé n'ont malheureusement pas reçu d'enseignement sur les soins dentaires spéciaux au cours de leur formation. En sensibilisant les gens à cette question et en soutenant les personnes en situation de handicap, nous pouvons les aider à apporter des ajustements parfois mineurs mais significatifs à leurs habitudes en matière de santé bucco-dentaire".

-FIN-

À propos d'Oral-B

Oral-B® aide les gens à se brosser les dents comme des professionnels. Oral-B® a été fondé en 1950 par un parodontiste californien, qui a inventé une brosse à dents innovante pour aider ses patients à avoir des dents et des gencives plus saines à la maison. Oral-B® continue de rester fidèle à sa mission et est aujourd'hui le leader mondial du marché du brossage, qui représente plus de 5 milliards de dollars. Faisant partie du groupe Procter & Gamble, la marque fabrique des brosses à dents électriques et des dentifrices pour adultes et enfants, des irrigateurs buccaux et des produits interdentaires.

À propos de l'étude

- L'étude européenne sur la santé bucco-dentaire et le handicap - Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie, a été menée par Reputation Leaders.

- Les études ont été menées entre 2021 et 2022 en Allemagne (n=1034), en France (n=1009), au Royaume-Uni (n=2029) et en Italie (n=1002). Dans chaque pays, l'échantillon de l'enquête en ligne a été recruté et déclaré représentatif de la population adulte totale par âge, sexe et région.

- La marge d'erreur d'un échantillon de 5000 adultes est de +/- 1,4% à un niveau de confiance de 95% pour les 4 principales économies.

- Au niveau national, la marge d'erreur de l'échantillon par rapport à la population adulte totale est la suivante : Royaume-Uni n=2000 (+/- 2,2%), Allemagne, France et Italie, n=1000 (+/- 3,1%).

+ Supposition de la population totale de l'UE et du Royaume-Uni en 2022.

À propos de l'iADH (Association internationale pour le handicap et la santé bucco-dentaire)

L'iADH est une organisation mondiale comptant plus de 8000 membres issus de tous les secteurs de la santé et de l'aide sociale qui s'intéressent au handicap et à la santé bucco-dentaire. Ils travaillent à partager leurs connaissances scientifiques, leurs compétences cliniques et leur expérience collective afin de réduire les obstacles aux soins et d'améliorer les résultats de la santé bucco-dentaire pour les personnes handicapées.

Pour plus d'informations: https://www.oralb.fr/fr-fr