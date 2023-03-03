HCLSoftware與SolarWinds擴大合作關係，共同建置雲端到無線接取網5G網路可觀測平臺

加州桑尼韋爾和印度諾伊達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--HCLSoftware和SolarWinds正在擴大雙方於2022年10月宣布的合作關係，以建置從雲端到無線接取網(RAN)的端對端5G網路可觀測平臺。這款採用人工智慧的聯合解決方案將HCLSoftware的增強型網路自動化(HCL ANA)平臺、由SolarWinds支援的HCL DRYiCE iObserve以及其他HCLSoftware電信產品與SolarWinds的可觀測監控與服務管理平臺相結合，能夠為行動網路營運商提供從雲端到RAN的5G電信可觀測平臺。

去年10月，SolarWinds宣布其計畫擴展HCLSoftware的DRYiCE產品，旨在為企業的IT營運帶來革命性變化，重點是將兩家公司同類一流的先進人工智慧維運(AIOps)、端對端可觀測性和服務管理平臺相結合。

HCL ANA平臺是HCLSoftware的新一代網路最佳化解決方案，使行動營運商能夠在雲端或企業內部環境中自動推展多廠商和多技術（如4G和5G）部署，以此管理全球5G服務。

HCL ANA平臺符合開放式無線接取網(ORAN)規範，可自動監測即時的跨域資料，以預測、設定和最佳化混合式網路，並採用以人工智慧為基礎的自我修復技術。HCLSoftware和SolarWinds的5G電信網路可觀測平臺透過統一的控制台解決了眾多關鍵使用案例，其中之一是降低了RAN、雲端或企業內部的核心電信網路和IT基礎架構的能耗和成本。該聯合解決方案旨在每年為行動網路營運商節省數百萬美元，從而大幅降低營運費用。

這款聯合建置的人工智慧雲端到RAN 5G電信網路觀測平臺還支援各種人工智慧應用（包括網路擁塞緩解，可改善市中心等高流量擁塞地區的網路效能），以提供快速可靠的5G服務，從而最佳化使用者體驗。

HCLSoftware產品長Kalyan Kumar表示：「我們很高興能與SolarWinds合作建置這款採用人工智慧的電信可觀測平臺，這將為我們的電信客戶節約大量支出。」

SolarWinds總裁兼執行長Sudhakar Ramakrishna表示：「這款聯合解決方案將HCL iObserve（由SolarWinds Observability提供支援）和HCL ANA進行了深度整合，使電信客戶能夠在多雲、4G和5G環境中實現可觀測性需求，所有這些功能都透過單一平臺來實現。」

HCLSoftware將參加2023年2月27日至3月2日在巴賽隆納舉行的2023年世界行動通訊大會，攤位位於2號展館2E19號。歡迎參觀我們的攤位，詳細瞭解HCLSoftware如何為世界各地的電信公司服務。

關於HCLSoftware

HCLSoftware透過開發、行銷、銷售和支援各種解決方案，為「數位+”」( Digital+)經濟提供助力，其業務專注於四大領域：數位化轉型；資料、分析和洞察；人工智慧和智慧自動化；以及企業安全。HCLSoftware為超過2萬家組織提供服務，包括《財星》百大中的大多數公司和《財星》500大中的近半數公司，並致力於透過不懈的產品創新來推動客戶成功。

關於SolarWinds

SolarWinds (NYSE:SWI)是簡單、強大、安全的管理軟體領域的領導廠商，旨在協助客戶加速數位化轉型。無論其類型、規模或IT基礎架構複雜程度如何，我們的解決方案都能讓全球組織全面統一地深入觀測當下的現代化、分散式和混合式網路環境。我們長期與IT服務和營運專家、開發維運和安全操作維運(SecOps)專家以及資料庫管理員(DBA)等各類專業技術人員建立合作關係，以瞭解他們在維護高效能、高可用性IT基礎架構、應用程式和環境時所面臨的挑戰。我們透過THWACK社群等各種途徑從他們獲得的見解，使我們能夠滿足客戶當前和未來的需求。我們對用戶的關注以及對致力於卓越的端對端混合 IT 績效管理的承諾，鑄就SolarWinds成為可觀測性、IT服務管理、應用程式績效和資料庫管理解決方案領域的全球領導者。立即造訪www.solarwinds.com，以瞭解更多詳情。

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